Жирные волосы уже на следующий день после мытья? Вот как продлить свежесть и сохранить их чистыми дольше

3:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, только что помыла волосы, а на следующий день они уже выглядят жирными и слипаются в пряди? Это знакомая ситуация для многих, и чаще всего причина не в внешней среде или гормонах, а в ошибках, которые мы допускаем при уходе за волосами.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Неправильный выбор шампуня

Иногда даже не подозреваем, что шампунь может стать причиной быстрой жирности. Составы с агрессивными компонентами, такими как парабены, силиконы или химические пенообразователи, могут нарушить естественный защитный слой кожи головы. Когда это происходит, сальные железы начинают вырабатывать больше жира, пытаясь восстановить утраченный барьер. Чтобы этого избежать, обратите внимание на следующие шаги:

Проверяйте состав шампуней и других средств для волос.

Отдавайте предпочтение бессульфатным шампуням.

После использования агрессивных средств сделайте перерыв в 2-3 недели и минимизируйте использование стайлинга.

Переизбыток кондиционера

Часто мы наносим кондиционер в слишком большом количестве или на слишком близкое расстояние к корням, что утяжеляет волосы. Чтобы этого избежать, запомните несколько важных правил:

Наносите кондиционер умеренно, распределяя его по длине волос.

Избегайте нанесения средства в районе корней, даже если текстура кондиционера легкая.

Частые прикосновения к волосам

Привычка постоянно трогать волосы, поправлять пряди или использовать их как антистресс, может привести к загрязнению волос. На руках скапливаются жир, пыль и микробы, и каждый раз, прикасаясь к волосам, вы переносите на них загрязнения. Чтобы решить эту проблему:

Старайтесь собирать волосы в хвост или закалывать их, чтобы не тянуться к голове.

Если хочется потрогать волосы, замените привычку на более безопасное занятие, например, сжимание антистрессового мячика.

Остатки средств на волосах

Если вы не уделяете должного внимания мытью головы и не смываете шампунь и кондиционер должным образом, остатки косметики остаются на коже головы, что способствует быстрому загрязнению. Чтобы избежать накопления грязи:

Тщательно промывайте волосы, уделяя этому процессу несколько дополнительных минут.

Обратите внимание на то, как волосы ощущаются после мытья — они должны "скрипеть" от чистоты.

Частое мытье волос

Кажется, что мытье волос часто — это решение, но на самом деле это только усугубляет проблему. Частое мытье нарушает защитный слой кожи головы, и сальные железы начинают работать активнее. Чтобы избежать этого:

Постепенно увеличивайте паузу между мытьем волос.

Используйте мягкие шампуни без агрессивных добавок.

В промежутках между мытьем волосами используйте сухой шампунь, чтобы поддерживать чистоту.

Не забывайте, что жирность волос также может быть связана с внутренними проблемами, такими как гормональные изменения, стресс или неправильное питание. Если вы не можете решить проблему с уходом, возможно, стоит проверить свое здоровье.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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