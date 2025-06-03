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Лето в стиле Кореи: 7 трендов макияжа, которые изменят ваш подход к красоте

3:44
Моя семья » Красота и стиль

Корейские девушки давно зарекомендовали себя как настоящие гуру красоты, и их стиль макияжа привлекает внимание по всему миру. Летний сезон — идеальное время, чтобы вдохновиться бьюти-приемами корейских модниц. В этой статье мы расскажем о самых популярных и актуальных трендах, которые будут в тренде этим летом.

Губы девушки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы девушки

Сияющая кожа

  • Корейский макияж начинается с идеальной кожи, что не является случайностью. Кореянки уделяют огромное внимание увлажнению и правильному уходу. Их кожа не просто сияет от хайлайтеров, а излучает здоровое свечение благодаря сывороткам, тонерам, эмульсиям и кремам. Перед нанесением макияжа они не дают средствам полностью высохнуть, а используют кремовые продукты для усиления глянцевого сияния.

Желейные губы

  • В этом сезоне тренд на желейные губы! Кореянки предпочитают блески, которые создают объемный, мягкий и глянцевый эффект. Оттенок может варьироваться от нежного розового до насыщенного коричневого, но главное — чтобы он был полупрозрачным. Блеск наносится в несколько слоев для идеального, насыщенного эффекта.

Тонкие стрелки

  • Тонкие и практически незаметные стрелки — еще один из главных приемов макияжа кореянок. Эти стрелки делают взгляд более выразительным, не перегружая его. Они подчеркивают линию ресниц и слегка округляют глаза. Такой макияж идеально подходит для повседневного образа, если вы хотите сделать глаза визуально больше и ярче, не перегружая макияж.

Длинные ресницы

  • "Кукольный" макияж с длинными ресницами — визитная карточка корейских модниц. Они предпочитают натуральный эффект и часто используют тушь с эффектом объема или накладные ресницы. Важно, чтобы пучки накладных ресниц не были слишком близко расположены друг к другу — так макияж будет выглядеть более естественно и выразительно.

Акцентный румянец

  • Румяна — обязательный элемент корейского макияжа. Кореянки наносят яркие румяна на яблочки щек и нос, создавая наивный и свежий образ. Чем ярче румяна, тем более выразительным будет макияж. Этот прием помогает создать эффект гиперболически смущенной, но очень милой девушки.

Светлые брови

  • Осветленные брови — это один из трендов, который кореянки используют с осторожностью, выбирая более естественный подход. Вместо того чтобы полностью осветлять брови, девушки слегка осветляют их, используя средства с минимальным пигментом. Такой подход помогает создать натуральный и стильный результат.

Aegyo sal

  • Aegyo sal — еще один секрет корейского макияжа, который помогает визуально увеличить глаза. С помощью персиковых кремовых румян кореянки создают милую припухлость под нижним веком, а розовыми тенями подчеркивают складку, создавая эффект мешков под глазами. Это делает взгляд более живым и ярким.

Следуя этим популярным корейским трендам, вы сможете создать свежий и выразительный образ, который идеально подойдет для летнего сезона. Сияющая кожа, желейные губы, тонкие стрелки и длинные ресницы — все эти элементы помогут вам выглядеть естественно, но при этом ярко и привлекательно. Не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами, и пусть ваш макияж отражает легкость и радость летнего времени!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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