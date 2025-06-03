Солнцезащитные очки 2025: 5 главных трендов для вашего идеального летнего образа

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Лето-2025 не за горами, а значит, пришло время подготовить стильные аксессуары для солнечных дней. Но не просто любые, а те, которые точно окажутся в тренде. Если вы хотите, чтобы ваши очки не только защищали от солнца, но и подчеркивали ваш стиль, вот пять актуальных вариантов.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина смотрит в зеркало

Библиотекарские очки с овальной оправой

Тренд на узкие овальные очки продолжается. Если раньше они были в основном имиджевыми, то теперь мы видим их и в солнцезащитной версии. Черные линзы, минималистичный стиль — это классика. Но смелые инфлюенсеры предпочитают оттенки шоколада или карамели. Главное — избегать ярких и кричащих цветов.

Очки в металлической оправе

Металлические оправы снова в моде, особенно тонкие и из серебра. Эти очки привлекают своей элегантностью и легкостью. Важно помнить, что линзы должны быть светлыми — шоколадные или голубые оттенки идеально подойдут. Особенно популярны узкие овальные модели, но и крупные квадратные или авиаторы тоже не выходят из моды.

Контрастные линзы

Цвет линз в этом сезоне — это не только защита, но и акцент. Черные или шоколадные оправы могут быть невероятно стильными с яркими линзами. Желтые, светло-голубые или карамельные стекла делают аксессуар ультрамодным. Форма очков может быть любой, главное — это контраст!

Ультракрупные очки в черепаховой оправе

Ретро-стиль бизнесменов 1980-х все еще в моде. Очки в черепаховой оправе крупных размеров становятся настоящими хитами. Главное — чтобы они подходили вашему типу лица. Квадратные очки с округлыми углами идеально подходят для этого стиля.

Очки в стиле Y2K

Мода нулевых годов снова актуальна. Очки с широкими пластиковыми дужками и полупрозрачной оправой — идеальный выбор. Бежевые, карамельные или нежно-розовые оттенки и логотипы бренда на дужках добавляют модели эффектности. Такие очки точно привлекут внимание.

Летние солнцезащитные очки — это не только защита от ярких лучей, но и ключевой элемент вашего образа. Следуя актуальным трендам, вы легко найдете модель, которая подчеркнет ваш стиль и сделает каждый день незабываемым. Важно не бояться экспериментировать с формами и цветами, чтобы ваш аксессуар стал ярким акцентом в любом наряде.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.



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