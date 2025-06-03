Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гонконг вместо Европы: как санкции перекроили алмазный рынок России
Свадьбы и юбилеи в советских ресторанах: праздник по традиции
Алкоголь не прощает плохого настроения: смертельная доза снижается почти вдвое
10 минут в день — и ваше тело изменится: что делает растяжка с организмом
Открутил, закрутил — попал на ремонт: какие поломки лучше не трогать своими руками
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Будет тишина, будет мрак: дыхание планеты остановится в один день
Яблоня цветёт, а плодов нет? Возможно, вы сами губите урожай каждую весну
Ощущение тайны прекрасно: в театре Модерн состоялась премьера спектакля без названия

Солнцезащитные очки 2025: 5 главных трендов для вашего идеального летнего образа

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Лето-2025 не за горами, а значит, пришло время подготовить стильные аксессуары для солнечных дней. Но не просто любые, а те, которые точно окажутся в тренде. Если вы хотите, чтобы ваши очки не только защищали от солнца, но и подчеркивали ваш стиль, вот пять актуальных вариантов.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина смотрит в зеркало

Библиотекарские очки с овальной оправой

  • Тренд на узкие овальные очки продолжается. Если раньше они были в основном имиджевыми, то теперь мы видим их и в солнцезащитной версии. Черные линзы, минималистичный стиль — это классика. Но смелые инфлюенсеры предпочитают оттенки шоколада или карамели. Главное — избегать ярких и кричащих цветов.

Очки в металлической оправе

  • Металлические оправы снова в моде, особенно тонкие и из серебра. Эти очки привлекают своей элегантностью и легкостью. Важно помнить, что линзы должны быть светлыми — шоколадные или голубые оттенки идеально подойдут. Особенно популярны узкие овальные модели, но и крупные квадратные или авиаторы тоже не выходят из моды.

Контрастные линзы

  • Цвет линз в этом сезоне — это не только защита, но и акцент. Черные или шоколадные оправы могут быть невероятно стильными с яркими линзами. Желтые, светло-голубые или карамельные стекла делают аксессуар ультрамодным. Форма очков может быть любой, главное — это контраст!

Ультракрупные очки в черепаховой оправе

  • Ретро-стиль бизнесменов 1980-х все еще в моде. Очки в черепаховой оправе крупных размеров становятся настоящими хитами. Главное — чтобы они подходили вашему типу лица. Квадратные очки с округлыми углами идеально подходят для этого стиля.

Очки в стиле Y2K

  • Мода нулевых годов снова актуальна. Очки с широкими пластиковыми дужками и полупрозрачной оправой — идеальный выбор. Бежевые, карамельные или нежно-розовые оттенки и логотипы бренда на дужках добавляют модели эффектности. Такие очки точно привлекут внимание.

Летние солнцезащитные очки — это не только защита от ярких лучей, но и ключевой элемент вашего образа. Следуя актуальным трендам, вы легко найдете модель, которая подчеркнет ваш стиль и сделает каждый день незабываемым. Важно не бояться экспериментировать с формами и цветами, чтобы ваш аксессуар стал ярким акцентом в любом наряде.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Авто
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итоги переговоров в Стамбуле: адекватность Мединского и надутые щёки укроминистра Умерова Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Последние материалы
Солнцезащитные очки 2025: 5 главных трендов для вашего идеального летнего образа
День, когда началась Церковь: что значит для нас праздник Святой Троицы
Благодарность без границ: Стас Михайлов воспел отца в новой песне — это нужно услышать каждому
Сводка с фронта: под Сумами ВСУ деморализованы и просто бегут, Трамп обломался со своей харизмой
Лето без надоедливых комаров: секрет натурального репеллента с приятным ароматом
Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики
Один стакан — минус давление, жир и тревожность: самый недооценённый продукт для долголетия
Секрет активного долголетия: какой спорт врачи рекомендуют всем после 50 лет
Умный багаж — вне закона? Пассажиры лишаются вещей перед посадкой
Руль обжигает, салон как гриль? Возможно, ты просто не туда припарковался
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.