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Гардероб, который подводит: какие вещи превращают стильную женщину в карикатуру

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Лето — идеальное время для лёгких нарядов и стильных экспериментов. Но именно в жаркий сезон многие женщины совершают ошибки, которые не просто выдают возраст, а делают образ дёшево-простоватым. Особенно это касается гардероба после 50 лет.

Женщина в куртке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в куртке

Вот список летних вещей, с которыми лучше распрощаться, чтобы не попасть в модную ловушку.

1. Крупные принты и гигантские логотипы

Аляповатые цветы, геометрия, надписи во всю грудь — всё это смотрится дешево и устарело. Образ перегружен, а логотипы превращают одежду в рекламу. Лучше выбрать спокойную палитру и добавить акцент с помощью аксессуаров.

2. Лосины и обтягивающие леггинсы

Если только фигура не безупречна, лучше оставить леггинсы в спортзале. Особенно если они сочетаются с коротким верхом — такой наряд не красит, а делает акцент на недостатках. Удачная альтернатива — прямые брюки или струящиеся юбки.

3. Велосипедки

Они снова в тренде, но не для всех. На девушках — эффектно. На зрелых женщинах — спорно, особенно без контекста спорта. Более выигрышный вариант — джинсовые модели в тандеме с жакетом.

4. Ультракороткие шорты

Короткие шорты — удел молодости. Женщине после 50 они скорее добавят нелепости. Шорты-бермуды или бриджи — намного более стильное решение.

5. Одежда "в облипку"

Мини-сарафаны, обтягивающие топы и зауженные жилетки — всё это часто выглядит как попытка "казаться моложе". А работает наоборот. Простые блузки и свободные рубашки помогут выглядеть современно и достойно.

6. Трикотажные майки

Майки в стиле тинейджеров редко украшают женщин в возрасте. Они подчёркивают каждую складку и лишний сантиметр. И уж точно не сбрасывают возраст, а только его подчёркивают.

7. Колготки "не в тему"

Горчичные, с эффектом загара или слишком светлые — всё это может испортить даже самый удачный образ. Идеальный вариант — чёрные или телесные колготки, подобранные под конкретный лук.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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