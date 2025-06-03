Нарастила ногти, подколола губы — и ушла в 2013-й: что выглядит устаревшим в 2025

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода не стоит на месте, и то, что ещё недавно казалось ультрасовременным, сегодня может вызвать неловкую улыбку. Особенно это касается бьюти-трендов, которые не выдержали проверку временем. Поговорим честно и без осуждения: вот что уже пора оставить в прошлом.

Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

1. Губы-"вареники" — тренд из эпохи селфи

Увеличенные губы с явной перегрузкой — это привет из 2010-х. Тогда все стремились быть "как Джоли", но в итоге получили одинаковые лица. Сейчас мода на гиперобъём ушла, а на её место пришла естественность. Лёгкий объём — да. Искажение черт — категорично нет. В 2025 году ухоженность — это не значит одинаковость.

2. Брови с линейкой — признак старого мышления

Чёткий контур, идеальная симметрия, будто брови рисовали по трафарету — это уже давно не модно. Сегодня в приоритете мягкие формы, пушистые и естественные брови, подчёркивающие индивидуальность. Такие брови не выглядят нарисованными и не превращают лицо в маску.

3. Лицо без эмоций — это не антивозрастной эффект, а тревожный сигнал

Перебор с ботоксом и филлерами приводит к эффекту маски: лоб блестит, а мимика исчезла. Это не молодость, это попытка её изобразить. В моде — ухоженная, но живая кожа, способная на улыбку, иронию и морщинку смеха.

4. Макияж из соцсетей не для жизни

"Инстаграм-макияж" с плотным контурингом, хайлайтером, тяжёлым тоном и всем подряд сразу — это красиво только на фото с фильтром. В жизни — утомительно и перегружено. Современные женщины выбирают естественность: тон в один слой, мягкие тени, сияние кожи и никакой маски.

5. Опахала на глазах и когти вместо ногтей

Длинные ресницы и экстремальные ногти уже не читаются как знак роскоши. Напротив, они выглядят устаревшими. В тренде — аккуратность, умеренность, минимализм. Натуральная длина и деликатный объём гораздо элегантнее и современнее.

Уточнения

Наращивание волос — парикмахерская процедура добавления к естественным волосам человека дополнительных прядей для придания длины и объема.





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