Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
Хотите спасти диван от когтей? Этот аромат заставит кота передумать
Отель, где пересекались судьбы: знаменитости и исторические моменты в Waldorf Astoria
Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине
Уши, трахеи и рубец: правда о собачьих лакомствах, которую скрывают упаковки

Нарастила ногти, подколола губы — и ушла в 2013-й: что выглядит устаревшим в 2025

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Мода не стоит на месте, и то, что ещё недавно казалось ультрасовременным, сегодня может вызвать неловкую улыбку. Особенно это касается бьюти-трендов, которые не выдержали проверку временем. Поговорим честно и без осуждения: вот что уже пора оставить в прошлом.

Вечерний макияж
Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

1. Губы-"вареники" — тренд из эпохи селфи

Увеличенные губы с явной перегрузкой — это привет из 2010-х. Тогда все стремились быть "как Джоли", но в итоге получили одинаковые лица. Сейчас мода на гиперобъём ушла, а на её место пришла естественность. Лёгкий объём — да. Искажение черт — категорично нет. В 2025 году ухоженность — это не значит одинаковость.

2. Брови с линейкой — признак старого мышления

Чёткий контур, идеальная симметрия, будто брови рисовали по трафарету — это уже давно не модно. Сегодня в приоритете мягкие формы, пушистые и естественные брови, подчёркивающие индивидуальность. Такие брови не выглядят нарисованными и не превращают лицо в маску.

3. Лицо без эмоций — это не антивозрастной эффект, а тревожный сигнал

Перебор с ботоксом и филлерами приводит к эффекту маски: лоб блестит, а мимика исчезла. Это не молодость, это попытка её изобразить. В моде — ухоженная, но живая кожа, способная на улыбку, иронию и морщинку смеха.

4. Макияж из соцсетей не для жизни

"Инстаграм-макияж" с плотным контурингом, хайлайтером, тяжёлым тоном и всем подряд сразу — это красиво только на фото с фильтром. В жизни — утомительно и перегружено. Современные женщины выбирают естественность: тон в один слой, мягкие тени, сияние кожи и никакой маски.

5. Опахала на глазах и когти вместо ногтей

Длинные ресницы и экстремальные ногти уже не читаются как знак роскоши. Напротив, они выглядят устаревшими. В тренде — аккуратность, умеренность, минимализм. Натуральная длина и деликатный объём гораздо элегантнее и современнее.

Уточнения

Наращивание волос — парикмахерская процедура добавления к естественным волосам человека дополнительных прядей для придания длины и объема.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были
Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает
Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом
Глава АвтоВАЗа видит основания для индексации цен
Теперь нельзя просто уступить: как по новым правилам нужно реагировать на спецсигналы
Тайный режим стиралки: запускается за 3 секунды, экономит тысячи рублей
Иллюзия "шарик идёт вверх": как работает трюк, который кажется невозможным
Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель
Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин
Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.