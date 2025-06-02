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Тело просит праздника? У нас есть рецепт с запахом утреннего счастья

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Кто сказал, что уход за собой — это только про баночки с ценником? Иногда всё, что нужно для идеального скраба, уже стоит у вас на кухне. Немного фантазии, пара простых ингредиентов — и у вас в ванной полноценный спа-ритуал.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

Ароматный кофейный заряд

Вы только что заварили себе чашку бодрящего кофе? Не спешите выбрасывать гущу. В ней скрыт настоящий эликсир свежести для кожи. Просто добавьте чайную ложку воды, перемешайте до кашицы — и скраб готов.

Нанесите смесь на тело, массируйте несколько минут, а затем смойте тёплой водой. Кофейные частицы мягко отшелушат кожу, улучшат кровообращение, а тонкий аромат бодрит не хуже самого эспрессо.

Орех и роза: роскошь без переплаты

Скрабы на основе скорлупы грецкого ореха давно известны в косметике. Но зачем платить больше, если можно сделать аналог дома?

Понадобится:

  • 100 г измельчённой скорлупы,
  • 2-3 бутона сушёной розы,
  • 1 ст. л. оливкового масла.

Смешайте компоненты и аккуратно помассируйте кожу. Такой скраб не только избавит от отёков и улучшит текстуру, но и поможет в борьбе с целлюлитом, оставляя кожу увлажнённой и сияющей.

Сахарный минимализм

Бюджетно и эффективно. Смешайте 100 г сахара с ложкой кокосового масла. Для аромата можно добавить пару капель любимой отдушки. Получится отличный универсальный скраб.

Если нужен вариант для лица — просто добавьте сахар в свой гель для умывания. Кожа станет заметно свежее уже после первого применения.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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