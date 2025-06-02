Волосы молчат, но мстят: три ошибки, за которые они лишают тебя блеска

Каждое окрашивание — это стресс для волос. Процедура воздействует на кутикулу, приподнимая чешуйки и нарушая защитный барьер. После неё локоны становятся чувствительными, теряют плотность, блеск и влагу. Но вернуть им здоровье возможно — при правильном домашнем уходе.
Одна из частых ошибок — пытаться восстановить волосы сразу после окрашивания.
"Люди пугаются сухости и стремятся тут же всё "исправить”, — говорит стилист Наталья Прокопенко. — Но питательные средства могут вымывать пигмент. В итоге структура волос улучшается, но цвет тускнеет быстрее".
Выбирайте мягкие формулы без агрессивных сульфатов. В идеале, на первом месте в составе должен быть Cocamidopropyl Betaine — мягкий моющий компонент. В хорошем шампуне обязательно должны быть:
Эти компоненты компенсируют очищающее действие и ухаживают за чувствительной кутикулой.
Маска не заменяет кондиционер! Она питает и увлажняет волосы, но не закрывает кутикулу. Используйте её 2 раза в неделю, чтобы укрепить структуру, восстановить гидробаланс и заполнить повреждённые участки.
Без него волосы теряют влагу, блеск и даже сам цвет. Кондиционер фиксирует результат, "запечатывает" полезные вещества внутри и создаёт защиту от внешних факторов. Используйте его после каждого мытья — без исключений.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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