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Волосы молчат, но мстят: три ошибки, за которые они лишают тебя блеска

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Каждое окрашивание — это стресс для волос. Процедура воздействует на кутикулу, приподнимая чешуйки и нарушая защитный барьер. После неё локоны становятся чувствительными, теряют плотность, блеск и влагу. Но вернуть им здоровье возможно — при правильном домашнем уходе.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Почему нельзя сразу "лечить" окрашенные волосы

Одна из частых ошибок — пытаться восстановить волосы сразу после окрашивания.

"Люди пугаются сухости и стремятся тут же всё "исправить”, — говорит стилист Наталья Прокопенко. — Но питательные средства могут вымывать пигмент. В итоге структура волос улучшается, но цвет тускнеет быстрее".

Шаг 1. Шампунь — нежный и умный

Выбирайте мягкие формулы без агрессивных сульфатов. В идеале, на первом месте в составе должен быть Cocamidopropyl Betaine — мягкий моющий компонент. В хорошем шампуне обязательно должны быть:

  • гидролизованный кератин;
  • протеины (пшеницы, кукурузы, сои);
  • масла или экстракты (для защиты от обезвоживания).

Эти компоненты компенсируют очищающее действие и ухаживают за чувствительной кутикулой.

Шаг 2. Маска — насыщение без иллюзий

Маска не заменяет кондиционер! Она питает и увлажняет волосы, но не закрывает кутикулу. Используйте её 2 раза в неделю, чтобы укрепить структуру, восстановить гидробаланс и заполнить повреждённые участки.

Шаг 3. Кондиционер — обязательный финал

Без него волосы теряют влагу, блеск и даже сам цвет. Кондиционер фиксирует результат, "запечатывает" полезные вещества внутри и создаёт защиту от внешних факторов. Используйте его после каждого мытья — без исключений.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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