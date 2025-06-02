Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением лета хочется сбросить всё лишнее: тяжёлые текстуры, насыщенные оттенки и строгие правила. Макияж становится легче, а настроение — свободнее. И губы не остались в стороне от этих перемен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Забудьте о драматичном алом и бордо: в этом сезоне на первый план выходят нюдовые оттенки — но не скучные, а живые, выразительные и по-летнему тёплые.

Персиковый нюд: "мои губы, только лучше"

Если бежевый кажется вам бледным, а розовый — чересчур "девочковым", персиковый нюд — золотая середина. Он добавляет губам естественное сияние и свежесть. Универсальный и теплый, он красиво смотрится и на светлой коже, и на тёмной, особенно в тандеме с бронзовыми или золотистыми тенями.

Розовато-лиловый: эффект "вторая кожа"

Оттенок mauve nude — находка для тех, кто хочет максимально естественный, но актуальный образ. Он подчёркивает форму губ, не перегружая макияж, и подходит как обладательницам холодного тона кожи, так и тем, у кого нейтральный подтон.

Шоколадный нюд: возвращение 90-х

Оттенки мокко и шоколада снова в тренде. Они добавляют макияжу глубины, не теряя лёгкости. Особенно эффектно смотрятся на смуглой и тёмной коже, но и светлокожим дадут тот самый модный "карамельный флер".

Лето зовёт к экспериментам — и эти нюды созданы именно для того, чтобы играть с текстурами, освежать образы и подчёркивать естественную красоту.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.