Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа
Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов
Как мегалодон съедал 100 000 калорий в день? Удивительные факты о рационе древней акулы
Гофрированные розы: секреты идеального ухода, чтобы они цвели весь сезон
Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике
Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии
Авиацию ждут перемены: новый материал изменит транспортные расходы

Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях

1:37
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением лета хочется сбросить всё лишнее: тяжёлые текстуры, насыщенные оттенки и строгие правила. Макияж становится легче, а настроение — свободнее. И губы не остались в стороне от этих перемен.

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Забудьте о драматичном алом и бордо: в этом сезоне на первый план выходят нюдовые оттенки — но не скучные, а живые, выразительные и по-летнему тёплые.

Персиковый нюд: "мои губы, только лучше"

Если бежевый кажется вам бледным, а розовый — чересчур "девочковым", персиковый нюд — золотая середина. Он добавляет губам естественное сияние и свежесть. Универсальный и теплый, он красиво смотрится и на светлой коже, и на тёмной, особенно в тандеме с бронзовыми или золотистыми тенями.

Розовато-лиловый: эффект "вторая кожа"

Оттенок mauve nude — находка для тех, кто хочет максимально естественный, но актуальный образ. Он подчёркивает форму губ, не перегружая макияж, и подходит как обладательницам холодного тона кожи, так и тем, у кого нейтральный подтон.

Шоколадный нюд: возвращение 90-х

Оттенки мокко и шоколада снова в тренде. Они добавляют макияжу глубины, не теряя лёгкости. Особенно эффектно смотрятся на смуглой и тёмной коже, но и светлокожим дадут тот самый модный "карамельный флер".

Лето зовёт к экспериментам — и эти нюды созданы именно для того, чтобы играть с текстурами, освежать образы и подчёркивать естественную красоту.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Авто
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку Аудио 
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай
Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях
Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов
Как мегалодон съедал 100 000 калорий в день? Удивительные факты о рационе древней акулы
Гофрированные розы: секреты идеального ухода, чтобы они цвели весь сезон
Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике
Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии
Авиацию ждут перемены: новый материал изменит транспортные расходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.