Одуванчик на голове или шёлковая волна? Один жест меняет всё

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жаркая погода сама диктует новый бьюти-жест: отпустить волосы сохнуть естественным образом. Удивительно, но это не только удобно — ещё и полезно. Особенно для тех, у кого волосы склонны к пушению и ломкости.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Что происходит, когда волосы сохнут на воздухе

На первый взгляд — свобода и лёгкость. Но есть нюанс: вьющиеся, пористые или просто капризные волосы нуждаются в особом подходе. Иначе вместо аккуратной укладки получаем пушистую историю без хэппи-энда.

Влага из воздуха и ветер могут сыграть с нами злую шутку. Они влияют на кутикулу — внешний слой волоса, который отвечает за удержание влаги. Если она раскрыта, внутрь проникает влажность, и появляются те самые "завитки-непонятки". Особенно страдают волосы с высокой и средней пористостью.

Что делать, чтобы не пушились

Всё начинается с правильного поведения сразу после мытья:

Никаких резких движений полотенцем!

Не выкручивайте волосы, как бельё.

Вместо этого аккуратно отжимайте пряди снизу вверх — головой вперёд. Так делают обладатели кудрей, и это работает!

Затем важно использовать несмываемые средства:

лёгкий крем для укладки,

кондиционер без смывания,

мусс с термозащитой,

сыворотку или флюид для блеска.

Они задают направление сушке, фиксируют форму и предотвращают пушение — даже если волосы прямые.

Маленькие ритуалы — большая разница

Простые действия + подходящие продукты = волосы без пуха и хаоса. А главное — никакого утюжка и стайлеров. Волосы будут мягкими, блестящими и шелковистыми, будто вы только что из салона, а не с пробежки под солнцем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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