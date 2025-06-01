Кофе, лук и масло: звучит как проклятие, а действует как заклинание

Вы уже перепробовали всё - от салонных процедур до аптечных флаконов, но волосы всё так же тусклы, редки и ломки? Тогда самое время обратить внимание на старые, проверенные, но неожиданно мощные домашние рецепты. Один из них — сочетание, которое звучит скорее как ингредиенты для салата, чем для ухода за волосами: крепкий чёрный кофе, свеженатёртый лук и кокосовое масло.
Звучит странно? Зато работает. Особенно, если вы готовы к немного слёз — и большому результату.
Каждый из трёх компонентов — настоящий герой в деле спасения волос:
Смешайте:
Как применять:
Перед первым использованием проведите тест на небольшом участке кожи. Лук может быть раздражающим, особенно для чувствительной кожи. А ещё - позаботьтесь о проветривании. Серьёзно.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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