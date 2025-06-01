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Кофе, лук и масло: звучит как проклятие, а действует как заклинание

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Вы уже перепробовали всё - от салонных процедур до аптечных флаконов, но волосы всё так же тусклы, редки и ломки? Тогда самое время обратить внимание на старые, проверенные, но неожиданно мощные домашние рецепты. Один из них — сочетание, которое звучит скорее как ингредиенты для салата, чем для ухода за волосами: крепкий чёрный кофе, свеженатёртый лук и кокосовое масло.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Звучит странно? Зато работает. Особенно, если вы готовы к немного слёз — и большому результату.

Почему это действительно работает

Каждый из трёх компонентов — настоящий герой в деле спасения волос:

  • Кофе — содержит кофеин, который стимулирует кровообращение кожи головы. Это значит, что волосяные луковицы получают больше питания, а волосы — больше шансов на рост. Плюс: кофеин подавляет гормон DHT, виновный в выпадении волос.
  • Лук — да, тот самый, который доводит до слёз. В нём масса серы, антиоксидантов и ферментов, укрепляющих корни, уменьшающих воспаление и даже стимулирующих рост там, где, казалось бы, уже всё потеряно.
  • Кокосовое масло — глубокое питание, защита от ломкости и секущихся кончиков благодаря лауриновой кислоте.

Домашний рецепт: "Грива мечты"

Смешайте:

  • 1/2 стакана крепкого черного кофе
  • 1 столовую ложку свежетёртого лука
  • 2 столовые ложки кокосового масла

Как применять:

  • Заварите кофе, остудите.
  • Добавьте лук, настаивайте 30 минут.
  • Процедите смесь, добавьте масло.
  • Массируйте кожу головы — 2 раза в неделю будет вполне достаточно.

Главное — осторожность

Перед первым использованием проведите тест на небольшом участке кожи. Лук может быть раздражающим, особенно для чувствительной кожи. А ещё - позаботьтесь о проветривании. Серьёзно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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