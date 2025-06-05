Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У нас такого никогда не увидишь: Алсу показала замусоренный Нью-Йорк
Под водой, без кислорода и еды — как пчелиные матки побеждают стихию
15 минут, чтобы попрощаться с галифе: лучшие упражнения для стройных бедер
"Всё включено" для взрослых: Hyatt делает ставку на новый формат отдыха в Болгарии
Вы не знали об этих 4 методах подвязки помидоров — узнайте, какой самый эффективный
Опасные уроки из истории: генетика майя и экологические кризисы
Моя надежда и опора: Погребняк собрала вместе всех своих сыновей
Миллиарды на ветер: доходы британских аграриев значительно упали
Бомба замедленного действия на колёсах: какие риски таят электромобили

Топ-6 нюдовых бальзамов для губ: создайте притягательный летний образ с легкостью

2:42
Моя семья » Красота и стиль

В начале лета 2025 года самое время обновить свою косметичку и добавить в неё средства, которые помогут создать идеальный летний образ. Если вы предпочитаете естественный и элегантный вид, то бальзамы для губ нюдовых оттенков станут отличным выбором. Они увлажняют, защищают и придают губам нежный оттенок, идеально подходящий для теплых солнечных дней.

Губы девушки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы девушки

Вот примеры лёгких нюдовых бальзамов, которые придадут вашим губам нежное сияние и еле заметный оттенок, согласно выбору бьюти-редакторов bovary.gr.

  1. Laneige, Glaze Craze Tinted Lip Serum. Этот бальзам сочетает увлажнение и легкий оттенок, создавая эффект "влажных губ". Легкая текстура обеспечивает комфортное нанесение и длительное увлажнение, а натуральные ингредиенты ухаживают за кожей губ.
  2. OLE Henriksen Lip Color Serum. Эта сыворотка увлажняет и придает губам оттенок. Она содержит антиоксиданты и витамин Е, которые защищают губы от негативного воздействия окружающей среды. Легкая формула быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости.
  3. Pout Preserve Lip Treatment. Этот бальзам обеспечивает не только увлажнение, но и антивозрастной уход. Формула с пептидами и гиалуроновой кислотой помогает уменьшить морщины и восстановить упругость губ. Бальзам также защищает губы от внешних факторов.
  4. Makeup от Mario, MoistureGlow™ Plumping Lip Serum. Эта сыворотка увеличивает объем губ и придает им естественный блеск. Активные ингредиенты стимулируют выработку коллагена, делая губы более объемными и упругими. Увлажняющие компоненты обеспечивают длительное увлажнение.
  5. MAC Cosmetics Lip Plumping Serum, Squirt Plumping Gloss Stick. Этот блеск не только придает губам объем, но и увлажняет их. Легкая формула с гиалуроновой кислотой и ментолом создает эффект холодных губ, делая их более соблазнительными. Блеск также защищает губы от УФ-лучей благодаря SPF-фактору.
  6. Summer Fridays, Sweet Mint Lip Balm. Этот бальзам сочетает увлажнение с освежающим эффектом мяты. Он защищает губы от солнца и ветра, делая их мягкими и гладкими. Легкая текстура и приятный аромат делают его идеальным для повседневного использования.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Как избавиться от голубей на балконе: 5 простых и эффективных методов
Недвижимость
Как избавиться от голубей на балконе: 5 простых и эффективных методов Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Последние материалы
15 минут, чтобы попрощаться с галифе: лучшие упражнения для стройных бедер
"Всё включено" для взрослых: Hyatt делает ставку на новый формат отдыха в Болгарии
Вы не знали об этих 4 методах подвязки помидоров — узнайте, какой самый эффективный
Топ-6 нюдовых бальзамов для губ: создайте притягательный летний образ с легкостью
Опасные уроки из истории: генетика майя и экологические кризисы
Моя надежда и опора: Погребняк собрала вместе всех своих сыновей
Миллиарды на ветер: доходы британских аграриев значительно упали
Бомба замедленного действия на колёсах: какие риски таят электромобили
Лёгкая закуска для жарких дней: рулетики из карпаччо, которыми вы не захотите делиться
Полоски на шерсти — не просто окрас: в этих кошках зашифрована история
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.