7 секретов выбора увлажняющего крема для жирной кожи: узнайте, как обрести свежесть без ненужного блеска

Если у вас жирная кожа, найти подходящий увлажняющий крем — задача не из легких. Важно выбрать средство, которое не только увлажняет, но и контролирует блеск, не забивая поры.
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Уход за лицом
При выборе увлажняющего крема для жирной кожи обращайте внимание на следующие характеристики:
Некомедогенные формулы: Избегайте кремов с маслами и выбирайте средства, не закупоривающие поры.
Ингредиенты: Отдавайте предпочтение кремам с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и салициловой кислотой, которые глубоко увлажняют, очищают поры и уменьшают жирность.
Легкая текстура: Гели и кремы на водной основе быстро впитываются, не оставляя ощущения липкости и тяжести.
Матовый эффект: Средства с матовым финишем помогают сохранить свежий и здоровый вид кожи в течение дня.
Ежедневное увлажнение необходимо даже для жирной кожи. Недостаток влаги может привести к избыточной выработке себума, что усилит блеск и риск появления прыщей, предупреждает bovary.gr.
Лучшие увлажняющие кремы для жирной кожи:
Filorga Hydra-Filler Mat — увлажняющий гель-крем с матирующим эффектом, который интенсивно увлажняет кожу, не оставляя жирного блеска.
Clinea Water Crush Light Refill — легкий дневной гель с гиалуроновой кислотой и пребиотиками, который увлажняет и кондиционирует кожу на протяжении 48 часов.
Korres Pomegranate Balancing Cream-Gel — увлажняющий крем-гель с балансирующим эффектом, который помогает контролировать жирность и придает коже здоровое сияние.
Apivita Aqua Beelicious Oil-free Gel-Cream — легкий гель-крем без масел, который увлажняет кожу, не оставляя ощущения пленки.
Juliette Armand Hydra Mattifying Gel — матирующий гель, который глубоко увлажняет кожу и контролирует жирный блеск.
La Roche-Posay Effaclar Mat — увлажняющий крем с матирующим эффектом, который контролирует жирность и подходит для комбинированной и жирной кожи.
Avene Cleanance Hydra — увлажняющий крем, который успокаивает кожу и помогает контролировать жирность, сохраняя при этом водный баланс.
Эти средства помогут вам увлажнить жирную кожу, не усугубляя проблемы с блеском и акне.
Уточнения
Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум). Относятся к голокриновым железам.