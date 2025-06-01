Капля цвета, горсть блеска и седина заиграла — рецепт видимого омоложения

Больше не нужно прятать седину под краской: она давно стала символом уверенности и утончённости. Вспомни, как роскошно смотрится Мерил Стрип в роли Миранды Пристли. Сегодня серебристые пряди украшают и Хелен Миррен, и Джейми Ли Кертис, и тысячи уверенных в себе женщин.
Но седые волосы — это не просто изменение цвета. Их структура отличается, они более пористые и сухие, а значит — требуют особого подхода.
Окрашивать всю голову необязательно. Лёгкие блики в сером тоне сделают стрижку выразительнее, особенно на коротких волосах. А контраст оттенков визуально добавит объёма и свежести.
Короткие седые волосы — беспроигрышный вариант. Они подчёркивают черты лица и не требуют много времени на укладку. Особенно эффектно смотрится стрижка пикси — дерзко, стильно, легко.
Седые волосы теряют не только цвет, но и кератин. Салонные процедуры с кератином помогают вернуть блеск и гладкость. Если нет возможности, выбирай качественные увлажняющие средства для домашнего ухода.
Фиолетовый шампунь убирает жёлтый подтон и придаёт седине чистый оттенок. Осветляющий — мягко очищает от накопившихся средств для укладки. Но не переусердствуй: хватит одного раза в неделю.
Яркие детали легко превратят седые волосы в главный элемент образа. Шёлковые платки, ободки, банты или жемчужные заколки — всё работает на стиль. Особенно весной и летом.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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