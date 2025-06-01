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Тело в шоке, разум в восторге: массаж, который всё меняет

1:44
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В мире ухода за телом появился метод, который не просто расслабляет, а буквально "переписывает" фигуру. Древесная терапия — техника, сочетающая мануальный массаж с использованием деревянных инструментов, — становится всё более популярной среди тех, кто хочет не просто расслабиться, но и получить реальный визуальный результат.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Что это за метод

Основанная в Южной Америке в 2014 году, древесная терапия (или мадеротерапия) использует валики, чаши, скребки и щётки, изготовленные из натуральной древесины. Каждый инструмент отвечает за свою зону и эффект: гладкие ролики работают с лимфой и снимают зажимы, рельефные стимулируют кровоток, а чаши и щётки уменьшают объемы в проблемных зонах.

Главное преимущество метода — его гибкость. Он может использоваться как по всему телу, так и локально: например, для проработки бёдер или так называемых "ушек". Работа с тканями сопровождается глубоким расслаблением — эффект усиливается за счёт комплексного воздействия на нервную систему.

Почему это работает

Инфраструктура метода построена на синергии: натуральные материалы, активные движения и правильно подобранные масла пробуждают микроциркуляцию и способствуют насыщению тканей кислородом. Это ускоряет клеточное обновление, способствует выведению токсинов и делает кожу более упругой и здоровой.

Однако перед началом процедуры важно подготовить тело. Дренажный массаж до начала сеанса помогает активировать лимфоток и усилить эффект от последующего воздействия.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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