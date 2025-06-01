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Домашний спа с эффектом вау: инфракрасная магия, которую стоит попробовать

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Больше не нужно идти в спа, чтобы расслабиться и оздоровить организм. Инфракрасные одеяла для сауны стремительно захватывают рынок велнес-гаджетов — и на то есть причины. Эти устройства выглядят как обычные термоодеяла, но на деле способны в домашних условиях повторить эффекты классической инфракрасной сауны.

Как работают инфракрасные одеяла

Основанные на технологии электромагнитных волн, они нагревают тело, проникая глубоко в ткани. Энергия мягко стимулирует кровообращение, запускает микроциркуляцию, ускоряет регенерацию клеток. В результате — кожа становится более упругой, гладкой и сияющей.

Такие одеяла не просто прогревают мышцы, они снимают напряжение и уменьшают суставные боли. Приятный бонус — улучшение качества сна и общее чувство расслабления после процедуры. Всё это — в домашних условиях, без очередей и затрат времени.

Эстетика и здоровье в одном устройстве

Инфракрасное тепло также стимулирует выработку коллагена и эластина. Благодаря этому кожа становится заметно более молодой и свежей. Именно поэтому такие устройства сегодня применяют даже в косметологии — в сочетании с LED-подсветкой и микротоками для омоложения.

Жир тает — и вы просто лежите

Самое впечатляющее — калории уходят сами собой. За один сеанс продолжительностью 30-45 минут можно сжечь до 600 ккал. Всё это без диет и тренировок: просто лежите и получаете удовольствие.

Что нужно знать перед началом

Перед использованием стоит надеть одежду, способную впитать пот, или воспользоваться полотенцем. Многие модели уже поставляются с ним в комплекте. И, конечно, как и при любой термотерапии, при дискомфорте лучше сразу остановить сеанс.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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