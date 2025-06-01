Маникюр, который соблазняет: вишня на кончиках пальцев теперь говорит громче слов

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Насыщенные, блестящие и невероятно чувственные — вишни ворвались в моду не только в садах, но и на ногтях. Этот фрукт стал не только символом лета, но и центром одного из самых популярных микротрендов — вишнёвого нейл-арта.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

История вишни уходит корнями в античные времена. Говорят, генерал Лукулл завёз её в Рим как редкий деликатес. С тех пор плод ассоциируется с роскошью, женственностью и лёгкой провокацией. И сегодня, спустя века, её образ оживает в дизайне ногтей — от ярких глянцевых наклеек до изысканной ручной росписи.

Варианты модного вишнёвого маникюра

Минимализм с изюминкой

Натуральный и короткий маникюр стал воплощением утончённости. Мягкая полупрозрачная база подчёркивает естественную красоту ногтей, а акцент в виде 3D-вишенки на большом пальце превращает образ в настоящий арт-объект. Блеск и объём — как в культовом ожерелье Jacquemus.

Натуральный и короткий маникюр стал воплощением утончённости. Мягкая полупрозрачная база подчёркивает естественную красоту ногтей, а акцент в виде 3D-вишенки на большом пальце превращает образ в настоящий арт-объект. Блеск и объём — как в культовом ожерелье Jacquemus. Розовое настроение

Ещё один из фаворитов — маникюр с мягкой розовой основой, на которой красуются глянцевые вишни. Контраст нежного фона и сочного фруктового узора создаёт настроение мечтательности и лёгкости. Особенно эффектно этот дизайн смотрится на солнце — блестящий топ создаёт эффект мокрого стекла.

Ещё один из фаворитов — маникюр с мягкой розовой основой, на которой красуются глянцевые вишни. Контраст нежного фона и сочного фруктового узора создаёт настроение мечтательности и лёгкости. Особенно эффектно этот дизайн смотрится на солнце — блестящий топ создаёт эффект мокрого стекла. Французский с сюрпризом

Классика не уходит, она обновляется. Строгий френч оживает с вишневым акцентом на безымянном пальце. Сладкий штрих не нарушает элегантности, но добавляет яркости и оригинальности. Это идеальный вариант для тех, кто хочет немного озорства в повседневном образе.

Вишня — больше, чем фрукт

Тренд подчёркивает не только эстетику, но и ностальгию. Вишня напоминает о лете, лёгкости, юности — и именно эту атмосферу мастера маникюра пытаются передать. В основе тренда — сочетание игривости, женственности и смелости.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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