Маникюр, который соблазняет: вишня на кончиках пальцев теперь говорит громче слов

Насыщенные, блестящие и невероятно чувственные — вишни ворвались в моду не только в садах, но и на ногтях. Этот фрукт стал не только символом лета, но и центром одного из самых популярных микротрендов — вишнёвого нейл-арта.
История вишни уходит корнями в античные времена. Говорят, генерал Лукулл завёз её в Рим как редкий деликатес. С тех пор плод ассоциируется с роскошью, женственностью и лёгкой провокацией. И сегодня, спустя века, её образ оживает в дизайне ногтей — от ярких глянцевых наклеек до изысканной ручной росписи.
Тренд подчёркивает не только эстетику, но и ностальгию. Вишня напоминает о лете, лёгкости, юности — и именно эту атмосферу мастера маникюра пытаются передать. В основе тренда — сочетание игривости, женственности и смелости.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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