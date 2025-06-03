Как сделать взгляд моложе: идеальный трюк с хайлайтером для скрытия нависшего века

Скрыть нависшее веко — задача, с которой сталкивается многие. И если ты все еще наносишь хайлайтер под бровь, пора забыть старые привычки. Визажисты давно отказываются от этого приема, потому что он только усиливает эффект нависшего века. Но не переживай, у нас есть гениальная замена!
Подсветка зоны под бровью — не просто устаревший тренд, но и ошибка, которая подчеркивает нависшее веко. Так почему бы не попробовать нанести хайлайтер правильно и увидеть потрясающие результаты?
Итак, как же грамотно скрыть нависшее веко? Все очень просто! Нужно всего лишь немного изменить технику нанесения хайлайтера. Используй эту фишку, и твой взгляд станет ярче, а лицо — моложе!
Чтобы увидеть разницу, попробуй этот трюк на одной стороне лица, а на другой используй привычный способ. Результат будет заметен сразу! Ты удивишься, как изменится взгляд — он станет более открытым и выразительным, а ты — моложе и свежее.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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