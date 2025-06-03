Как сделать взгляд моложе: идеальный трюк с хайлайтером для скрытия нависшего века

Скрыть нависшее веко — задача, с которой сталкивается многие. И если ты все еще наносишь хайлайтер под бровь, пора забыть старые привычки. Визажисты давно отказываются от этого приема, потому что он только усиливает эффект нависшего века. Но не переживай, у нас есть гениальная замена!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Ошибки с хайлайтером: что стоит избежать

Подсветка зоны под бровью — не просто устаревший тренд, но и ошибка, которая подчеркивает нависшее веко. Так почему бы не попробовать нанести хайлайтер правильно и увидеть потрясающие результаты?

Рабочая хитрость для раскрытого взгляда

Итак, как же грамотно скрыть нависшее веко? Все очень просто! Нужно всего лишь немного изменить технику нанесения хайлайтера. Используй эту фишку, и твой взгляд станет ярче, а лицо — моложе!

Наноси хайлайтер на подвижное веко: вместо того, чтобы выделять область под бровью, слегка подсвети подвижную часть века. Это сразу придаст глазам свежесть и раскроет их.

вместо того, чтобы выделять область под бровью, слегка подсвети подвижную часть века. Это сразу придаст глазам свежесть и раскроет их. Светло-коричневые тени в складку века: после хайлайтера возьми кисть и аккуратно нанеси матовые тени в складку века. Этот оттенок создаст эффект глубины и скроет проблему нависшего века.

после хайлайтера возьми кисть и аккуратно нанеси матовые тени в складку века. Этот оттенок создаст эффект глубины и скроет проблему нависшего века. Нанеси светлый оттенок под бровь: вместо хайлайтера используй матовый светлый оттенок теней под бровью. Это придаст глазам чистоту и легкость, без лишнего акцента на веке.

Убедись на практике

Чтобы увидеть разницу, попробуй этот трюк на одной стороне лица, а на другой используй привычный способ. Результат будет заметен сразу! Ты удивишься, как изменится взгляд — он станет более открытым и выразительным, а ты — моложе и свежее.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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