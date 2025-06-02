Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, 21%: ставка пойдёт вниз — что изменится для бизнеса и населения
Хотите идеальный загар? 5 секретов, которые сделают вас королевой пляжа
7 признаков, что вы не зря пошли в зал: тело всё расскажет само
Один раз хватит: 12 шедевров, которые слишком длинные для повторного просмотра
Топ-5 самых мощных легковых автомобилей всех времён
Металл из будущего и тела без тлена: находки, которые пугают археологов
Всего одна деталь — и ваши руки станут сильнее за пару недель
Неожиданный комплимент: певица Азиза раскрыла имя ангела российского шоу-бизнеса
Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга

Как отсрочить седину: 6 советов дерматологов, чтобы сохранить цвет волос как можно дольше

4:00
Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы — неизбежная часть старения, но кто сказал, что мы не можем немного отсрочить этот процесс? Многим из нас хочется дольше сохранить цветные локоны, и не важно, 25 нам или 45. В статье расскажем, как ухаживать за волосами, чтобы они как можно дольше оставались молодыми и здоровыми.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Почему седые волосы — это нормально

Волосы теряют пигмент с возрастом, и это абсолютно естественно. Меланоциты — клетки, отвечающие за цвет волос, начинают вырабатывать всё меньше меланина, а к 50-60 годам их работа практически прекращается. Однако седина может появиться и раньше, и здесь большую роль играют гены. Но не переживайте, мы не оставляем вас без решений — есть несколько простых шагов, которые помогут замедлить этот процесс.

6 шагов, чтобы оттянуть появление седых волос

Правильное питание — это основа

  • Ваши волосы нуждаются в питательных веществах, и если они их не получают, это может сказаться на их состоянии. Включайте в рацион продукты, богатые белками, витаминами B12, D и антиоксидантами. Например, рыба, яйца, молочные продукты и зелень помогут волосам оставаться крепкими и здоровыми. Особое внимание стоит уделить витамину B12 — он прямо влияет на здоровье ваших волос и кожи.

Стресс — ваш враг

  • Кто бы мог подумать, что нервничать — это так вредно для волос! Хронический стресс влияет на работу клеток, которые производят пигмент, и может ускорить появление седины. Найдите способы расслабляться: йога, медитации, прогулки на свежем воздухе. Да, с этим бороться непросто, но это того стоит!

Курение — вредит всему, в том числе и волосам

  • Курение — это не только проблема для лёгких, но и для волос. Оно уменьшает кровоснабжение кожи головы и способствует преждевременному старению. Да и в целом курение ускоряет процессы старения, а значит, и появление седых волос. Если хотите долгие годы радоваться здоровым волосам, лучше отказаться от этой привычки.

Защищайте волосы от солнца

  • Солнечные лучи могут повреждать волосы, делая их сухими и ломкими, а также ускоряя процесс поседения. Если вам предстоит долгое время находиться на солнце, носите головные уборы и не забывайте об уходе за волосами с UV-защитой. Это поможет сохранить их натуральный цвет и здоровый вид.

Избегайте загрязнённого воздуха

  • Грязный воздух, токсины и смоги не только вредят коже, но и ослабляют волосы. В идеале стоит избегать загрязнённых районов, но если приходится гулять по таким местам, старайтесь защищать волосы от воздействия внешней среды — носите головные уборы и используйте защитные спреи.

Медицинские осмотры — ключ к здоровью

  • Иногда седина может быть вызвана проблемами со здоровьем, например, заболеваниями щитовидной железы или аутоиммунными расстройствами. Регулярные осмотры помогут выявить такие проблемы на ранней стадии и предотвратить их воздействие на волосы.

Не бойтесь седых волос, если они пришли

Седина — это естественный процесс, и, как бы мы не пытались, она рано или поздно настигнет каждого. Но это не повод скрывать её или воспринимать как нечто ужасное. Наоборот, седые волосы могут стать стильной чертой вашего образа, подчеркнув вашу зрелость и мудрость.

Не забывайте, что волосы — это не только цвет, но и текстура, и здоровье. Ухаживайте за ними, следите за состоянием кожи головы и не забывайте об отдыхе. Седые локоны, если они придут, будут лишь частью вашего уникального стиля.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Авто
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры Аудио 
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Горькое отрезвление. На Украине паника: её судьба решится уже в ближайшие дни Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
Хотите идеальный загар? 5 секретов, которые сделают вас королевой пляжа
7 признаков, что вы не зря пошли в зал: тело всё расскажет само
Один раз хватит: 12 шедевров, которые слишком длинные для повторного просмотра
Топ-5 самых мощных легковых автомобилей всех времён
Металл из будущего и тела без тлена: находки, которые пугают археологов
Всего одна деталь — и ваши руки станут сильнее за пару недель
Неожиданный комплимент: певица Азиза раскрыла имя ангела российского шоу-бизнеса
Цифровые ловушки: как привычки современного человека ускоряют старение мозга
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Биологическое бессмертие существует: доказательство прячется в тёплых морях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.