Сапоги до колена летом? Да, и это тренд, который стоит попробовать

4:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето пришло, а с ним — новые тренды, которые изменят наши привычные образы. Если раньше сандалии и балетки были основными летними обязательными атрибутами, то теперь сапоги до колена становятся неожиданной, но невероятно стильной альтернативой. Да, вы не ослышались! Эти стильные ботинки теперь можно носить даже в жару, и мы расскажем, как это делать правильно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина в белом топе и сапогах

Сапоги до колена: вызов моде

Сапоги до колена — это не просто обувь для осени или зимы. В этом сезоне они становятся основным акцентом летних нарядов. Летняя версия этого тренда включает в себя ковбойские сапоги, байкерские ботинки и другие модели, которые дарят образу смелость и дерзость. Что самое интересное — их можно сочетать с льняными шортами, атласными юбками и легкими хлопковыми платьями. Этот контраст создаёт очень привлекательную текстурную игру, которая выглядит ярко и стильно.

Как носить сапоги до колена летом

Коричневые сапоги + юбка до колена

Сапоги до колена идеально смотрятся в сочетании с юбками длиной до колена. Этот образ придаёт вам элегантности и подчеркивает фигуру. Простой выбор — коричневые кожаные сапоги, белая блузка и красная юбка. Легко, но всегда стильно.

Мотоциклетные ботинки + плиссированная юбка

Мотоциклетные ботинки — это must-have для любителей гранжа и дерзкого стиля. Подчеркните свою индивидуальность, сочетая такие ботинки с плиссированной юбкой и блузкой с воланами. Образ получится одновременно грубым и романтичным. Это точно привлечет взгляды.

Шнуровка + боксерские шорты

Если хотите добавить немного дерзости и уличного стиля, выберите шнурованные сапоги в сочетании с боксерскими шортами и свободным свитером. Такой образ будет идеально сочетать в себе лёгкость летнего гардероба и чёткие линии обуви.

Черные сапоги + мини-платье

Сочетание черных сапог с лёгким белым мини-платьем — это контраст, который всегда выглядит выигрышно. Вам не нужно быть поклонницей тяжёлых образов, чтобы попробовать этот стиль. Важно найти идеальный баланс между лёгкими тканями и тяжёлой обувью.

5 трендов в обуви на лето, о которых стоит помнить

Сапоги до колена: главный тренд этого лета! Да, и они могут быть из кожи, замши или даже текстиля. Всё зависит от того, что больше нравится.

главный тренд этого лета! Да, и они могут быть из кожи, замши или даже текстиля. Всё зависит от того, что больше нравится. Байкерские ботинки: настоящие звезды среди летней обуви. С ними ваш образ будет выглядеть эффектно и немного хулигански.

настоящие звезды среди летней обуви. С ними ваш образ будет выглядеть эффектно и немного хулигански. Ковбойские сапоги: всё больше модниц по всему миру обувают ковбойские сапоги в жаркие летние дни. Это смело, но невероятно стильно!

всё больше модниц по всему миру обувают ковбойские сапоги в жаркие летние дни. Это смело, но невероятно стильно! Грубая обувь в сочетании с женственными нарядами: идеальный способ смешивать несочетаемое и добиваться уникальных образов.

идеальный способ смешивать несочетаемое и добиваться уникальных образов. Монохромные сочетания: белые футболки, белые шорты и кожаные ботинки до колена — это так просто, но и так красиво!

Как правильно комбинировать сапоги до колена

Играйте с контрастами

Сочетайте грубую обувь с лёгкими тканями: например, платье с цветочным принтом и ковбойские сапоги — это победный дуэт.

Монохром

Для минималистичного стиля можно собрать весь образ в одном цвете, например, в белом. Это будет выглядеть просто и элегантно.

Не забывайте про аксессуары

Добавьте сумку через плечо или стильные очки — так ваш образ станет ещё более завершённым и актуальным.

Сапоги до колена — это не просто обувь, это новая летняя классика. Смешивайте их с лёгкими тканями, играйте с контрастами и смело носите их даже в жару. Этот тренд гарантированно сделает ваш летний гардероб более ярким и выразительным.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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