Лицо богатой девушки доступно каждой: список процедур, которые реально работают

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы наверняка видели таких женщин: безупречный тон, естественное сияние, кожа, которая выглядит дорого. Пока другие тратят огромные суммы на кремы, вы можете достичь похожего результата, зная правильные методы и лайфхаки.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Базовый уход — фундамент успеха

Очищение: используйте качественные средства (гель, молочко, пенка) для вашего типа кожи. Это основа ухода. Главное — не пересушить кожу и не очищать "до скрипа", чтобы не повредить защитный барьер;

Тонизирование: тоники восстанавливают pH-баланс и готовят кожу к дальнейшему уходу;

Увлажнение: выбирайте кремы с церамидами по типу кожи. Достаточно увлажненная кожа всегда выглядит здоровее и сияет.

Защита от солнца: используйте SPF не менее 30 каждый день, даже в пасмурную погоду. Это ключ к профилактике фотостарения и пигментации.

Процедуры у специалиста

Чистки: делаются по мере необходимости, но не чаще раза в 3 месяца. Обратите внимание на вакуумный гидропилинг — чистка по запатентованной технологии дает выраженный эффект;

Пилинги: химические пилинги с AHA/BHA кислотами удаляют омертвевшие клетки, улучшая цвет и текстуру;

Биоревитализация: инъекции гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и упругости;

Коллагенотерапия: питьевой коллаген — спорно, а инъекции помогают корректировать признаки старения и дефекты.

Массаж лица

Массаж, пришедший из спортивной медицины, теперь популярен в бьюти-индустрии. Он комплексно воздействует:

возвращает здоровый цвет;

уменьшает отеки;

ускоряет лимфоток;

стимулирует кровообращение;

насыщает клетки кислородом.

Образ жизни

В погоне за сияющей "богатой" кожей важен образ жизни:

Питание: ставка на свежие овощи, фрукты (сейчас доступны), орехи (полезные жиры) и чистую воду;

Сон: регулярный и качественный сон (7-8 часов) жизненно важен для восстановления кожи. Идеально — ложиться и вставать в одно время даже в выходные;

Физическая активность: не обязательно жить в зале. Выберите то, что нравится: плавание, пробежки, танцы.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю.



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