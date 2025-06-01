Юбка, которая умеет больше, чем швейцарский нож: спасёт от жары и модной паники

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется легкости не только в мыслях, но и в гардеробе. И если вы устали от карго, труб и платьев-рубашек — у нас хорошие новости. В модную игру возвращается ярусная юбка. Летящая, романтичная, но с характером — она обещает стать главной героиней жаркого сезона.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юбка

С чем носить ярусную юбку: советы стилиста

Стилист Анна Савельева предлагает не бояться объемов:

"Если надеть объемную юбку с немного свободной рубашкой, заправленной внутрь, или шелковой футболкой, — можно визуально вытянуть силуэт. Получится женственно и очень свежо".

Топы и блузы с кружевом

Беспроигрышный дуэт — ярусная юбка и блуза с короткими кружевными рукавами. Такой образ выглядит как кадр из старого романтического фильма — простой, но трогательный.

Добавьте драмы

Если хочется чуть больше выразительности, подключите яркие акценты — сумку, обувь или очки.

"Образ останется романтичным, но приобретет характер и глубину", — говорит Анна.

Контрасты: деним и кожа

Удивительно, как эффектно ярусная юбка сочетается с джинсовыми или кожаными куртками. Особенно если выбрать не классический черный, а, например, светлый или карамельный оттенок. Такой контраст придаст образу изюминку.

Футболка и кроссовки

Не хотите отказываться от комфорта? Наденьте юбку с базовой футболкой и кроссовками. Немного спорта в повседневной романтике — то, что нужно для прогулки по городу.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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