Юбка, которая умеет больше, чем швейцарский нож: спасёт от жары и модной паники

Летом хочется легкости не только в мыслях, но и в гардеробе. И если вы устали от карго, труб и платьев-рубашек — у нас хорошие новости. В модную игру возвращается ярусная юбка. Летящая, романтичная, но с характером — она обещает стать главной героиней жаркого сезона.
Стилист Анна Савельева предлагает не бояться объемов:
"Если надеть объемную юбку с немного свободной рубашкой, заправленной внутрь, или шелковой футболкой, — можно визуально вытянуть силуэт. Получится женственно и очень свежо".
Беспроигрышный дуэт — ярусная юбка и блуза с короткими кружевными рукавами. Такой образ выглядит как кадр из старого романтического фильма — простой, но трогательный.
Если хочется чуть больше выразительности, подключите яркие акценты — сумку, обувь или очки.
"Образ останется романтичным, но приобретет характер и глубину", — говорит Анна.
Удивительно, как эффектно ярусная юбка сочетается с джинсовыми или кожаными куртками. Особенно если выбрать не классический черный, а, например, светлый или карамельный оттенок. Такой контраст придаст образу изюминку.
Не хотите отказываться от комфорта? Наденьте юбку с базовой футболкой и кроссовками. Немного спорта в повседневной романтике — то, что нужно для прогулки по городу.
Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.
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