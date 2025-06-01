Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские кулинарные мифы и легенды: правда и вымыслы о кухне того времени
Секрет в корочке: запеканка из кабачков, которую будут просить снова и снова
Когда дом пахнет как сказка: метод из детства, который работает лучше спреев
Секретный ингредиент для сада найден в утреннем капучино
Певица Mona отказывается от сообщений: по какой причине артистка выбирает видеозвонки?
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Скромный зелёный помощник — брокколи: шаг к здоровому сердцу, который может спасти вам жизнь
Собаки научились улыбаться: коммуникативные сигналы, которые вы точно упускали
Мойка двигателя может привести к поломке — и вы даже не поймёте, где ошиблись

Юбка, которая умеет больше, чем швейцарский нож: спасёт от жары и модной паники

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Летом хочется легкости не только в мыслях, но и в гардеробе. И если вы устали от карго, труб и платьев-рубашек — у нас хорошие новости. В модную игру возвращается ярусная юбка. Летящая, романтичная, но с характером — она обещает стать главной героиней жаркого сезона.

Юбка
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юбка

С чем носить ярусную юбку: советы стилиста

Стилист Анна Савельева предлагает не бояться объемов:

"Если надеть объемную юбку с немного свободной рубашкой, заправленной внутрь, или шелковой футболкой, — можно визуально вытянуть силуэт. Получится женственно и очень свежо".

Топы и блузы с кружевом

Беспроигрышный дуэт — ярусная юбка и блуза с короткими кружевными рукавами. Такой образ выглядит как кадр из старого романтического фильма — простой, но трогательный.

Добавьте драмы

Если хочется чуть больше выразительности, подключите яркие акценты — сумку, обувь или очки.

"Образ останется романтичным, но приобретет характер и глубину", — говорит Анна.

Контрасты: деним и кожа

Удивительно, как эффектно ярусная юбка сочетается с джинсовыми или кожаными куртками. Особенно если выбрать не классический черный, а, например, светлый или карамельный оттенок. Такой контраст придаст образу изюминку.

Футболка и кроссовки

Не хотите отказываться от комфорта? Наденьте юбку с базовой футболкой и кроссовками. Немного спорта в повседневной романтике — то, что нужно для прогулки по городу.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать Дмитрий Плотников
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов
Сделано в СССР: 5 моделей авто и мото, которые хотели даже за рубежом
Необычные инвестиции в мире: какие товары вошли в топ самых дорогих в мае
Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа
Тля бежит в панике: аптечный продукт превращает сад в зону, свободную от вредителей
Лимон в машинке — и бельё пахнет, как весенний сад, а не тухлый подвал
Публичная страсть или пиар? Дженнер использует смелые цитаты для снятия слухов о романе с Шаламе
Лучший друг диабетиков: 5 причин, почему белая шелковица должна быть в вашем рационе
Что будет, если делать йогу всего 15 минут в день: неожиданный эффект
Поздно начал, но рано не закончит: Григорий Лепс с оптимизмом поделился творческими планами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.