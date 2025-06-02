Хотели объём, а получили грязные корни через 6 часов: ошибка, которую делают все

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Вы замечали, что даже премиальный шампунь может оставить волосы тусклыми и непослушными? Причина часто не в бренде и не в цене, а в неподходящей формуле. Чтобы шампунь действительно работал, важно учитывать индивидуальные особенности волос и кожи головы.

Густые волосы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые волосы

1. Не ориентируйтесь на цену

Эффективный уход можно найти в любой ценовой категории. Главное — состав, а не стоимость. Недорогие шампуни с хорошо подобранной формулой часто не уступают дорогим аналогам.

2. Учитывайте тип волос

  • Окрашенные волосы нуждаются в средствах, которые защищают цвет и не пересушивают.

  • Жирные волосы не любят тяжёлых масел и силиконов — ищите лёгкие формулы.

  • Сухим и ломким волосам подойдут средства с пантенолом, кератином и аминокислотами.

3. При перхоти ищите активные компоненты

  • Пиритион цинка и салициловая кислота помогают от шелушения и зуда.

  • При серьёзных проблемах (например, себорейном дерматите) нужны шампуни с кетоконазолом или циклопироксом.

4. Избегайте комедогенных добавок

Если кожа головы склонна к высыпаниям, откажитесь от средств с пометкой "комедогенный" — такие шампуни могут закупоривать поры и провоцировать раздражения.

5. Не верьте слепо ярким обещаниям

Надпись "для объема" не значит ничего, если средство содержит тяжёлые силиконы — они только утяжелят корни.

6. Проверьте pH-баланс

Идеальный показатель для шампуня — 4,5-5,5. Такой продукт сохраняет защитную плёнку кожи головы и предотвращает сухость.

7. Чередуйте уход

Волосы "привыкают" к одному и тому же составу. Меняйте шампуни в зависимости от сезона, состояния волос и задач ухода.

8. Осторожно с сульфатами

Они агрессивно очищают и могут вымывать натуральные масла, особенно при частом мытье. Ищите мягкие ПАВы в составе, особенно если волосы сухие.

9. Тестируйте новые средства

Перед покупкой полноразмерного флакона используйте пробник. Так вы избежите аллергии и неприятных сюрпризов.

10. Уход — это не только шампунь

Правильно подобранный шампунь — лишь часть ухода. Вода, частота мытья и расчесывание тоже играют важную роль в здоровье волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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