Хотели объём, а получили грязные корни через 6 часов: ошибка, которую делают все

Вы замечали, что даже премиальный шампунь может оставить волосы тусклыми и непослушными? Причина часто не в бренде и не в цене, а в неподходящей формуле. Чтобы шампунь действительно работал, важно учитывать индивидуальные особенности волос и кожи головы.
Эффективный уход можно найти в любой ценовой категории. Главное — состав, а не стоимость. Недорогие шампуни с хорошо подобранной формулой часто не уступают дорогим аналогам.
Окрашенные волосы нуждаются в средствах, которые защищают цвет и не пересушивают.
Жирные волосы не любят тяжёлых масел и силиконов — ищите лёгкие формулы.
Сухим и ломким волосам подойдут средства с пантенолом, кератином и аминокислотами.
Пиритион цинка и салициловая кислота помогают от шелушения и зуда.
При серьёзных проблемах (например, себорейном дерматите) нужны шампуни с кетоконазолом или циклопироксом.
Если кожа головы склонна к высыпаниям, откажитесь от средств с пометкой "комедогенный" — такие шампуни могут закупоривать поры и провоцировать раздражения.
Надпись "для объема" не значит ничего, если средство содержит тяжёлые силиконы — они только утяжелят корни.
Идеальный показатель для шампуня — 4,5-5,5. Такой продукт сохраняет защитную плёнку кожи головы и предотвращает сухость.
Волосы "привыкают" к одному и тому же составу. Меняйте шампуни в зависимости от сезона, состояния волос и задач ухода.
Они агрессивно очищают и могут вымывать натуральные масла, особенно при частом мытье. Ищите мягкие ПАВы в составе, особенно если волосы сухие.
Перед покупкой полноразмерного флакона используйте пробник. Так вы избежите аллергии и неприятных сюрпризов.
Правильно подобранный шампунь — лишь часть ухода. Вода, частота мытья и расчесывание тоже играют важную роль в здоровье волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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