Ореховая революция: этот блонд делает лицо скульптурным без макияжа

Карамель, мед и орех — нет, это не рецепт десерта, а свежий тренд в окрашивании, набирающий обороты в 2025 году. Цвет pecan blonde вдохновлён одноимённым южноамериканским орехом и уже стал звездой красной дорожки — Белла Хадид появилась с ним в Каннах, и это была настоящая сенсация.
Pecan blonde — сложный многослойный оттенок, в котором соединяются светло-коричневые, карамельные и медовые тона. Он мягче и теплее классической блондинки и гораздо глубже, чем привычный ванильный блонд.
Всё начинается с щадящего обесцвечивания, которое не портит волосы. Колорист Якоб Шварц использует для этого систему Igora от Schwarzkopf. А затем начинается магия: добавляются "лунные удары" — тёмные пряди, создающие 3D-эффект и подчёркивающие объём.
Финальный штрих — ручная проработка прядей и тонирование для сияющего финиша. Такой подход позволяет избежать вымывания цвета и добиться идеального баланса между светом и тенью.
Этот оттенок универсален. Он освежит волосы брюнеток, придав им лёгкость, а натуральным блондинкам — глубину и тепло. Особенно эффектно он смотрится на тёплой или оливковой коже и подчёркивает светлые глаза.
Чтобы сохранить насыщенность цвета, нужен правильный уход: кислые маски после окрашивания, питательные масла и мягкие шампуни для окрашенных волос. Только так можно сохранить характерный блеск pecan blonde и продлить его "жизнь".
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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