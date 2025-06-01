Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка не говорит, она показывает: сигнал, который вы могли не замечать
Гарантия, которая не сработала: как ремонт превращается в юридическую рулетку
Внимание, родители: вот где ваша семья отдохнёт дешевле всего летом 2025 – список проверен
Грызуны на даче: как избавиться от мышей, не испортив урожай
Шесть ритуалов, которые делают вас неуязвимыми: странные привычки долгожителей
Создатель Настоящего детектива раскрыл планы по новому сезону с Макконахи и Харрельсоном
Взрыв эмоций: Успенская не сдержалась, услышав вопрос о Пугачёвой — что её так задело?
Красной кнопки не существует: что если ИИ перестанет подчиняться вовсе
Сотрудники офисов Нью-Йорка ищут недорогие и вкусные обеды: корейские блюда по разумным ценам

Запах, который говорит до тебя: три аромата, меняющие правила игры

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Выбирая аромат, мужчина делает не просто выбор в пользу запаха. Это как подпись: стильная, узнаваемая, уверенная. Особенно после 40 лет, когда вкус становится зрелым, а уверенность — частью образа.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Современная мужская парфюмерия — это нечто большее, чем просто флакон на полке. Это инструмент, способный подчеркнуть статус, элегантность и характер. Неудивительно, что сегодня спрос на мужские ароматы не только догнал, но и обогнал женский сектор — об этом говорит исследование Circana.

Вот три аромата, которые идеально подходят тем, кто хочет звучать уверенно и утончённо.

1. Dior Sauvage: безупречная классика

С момента выхода в 2015 году этот аромат стал настоящей иконой. Сочетание свежего калабрийского бергамота, перца и древесного амброксана создаёт эффект уверенного, но сдержанного присутствия.

  • Верхние ноты: бергамот, перец
  • Сердце: лаванда, ветивер, герань
  • База: амброксан, ладан, кедр

Результат — аромат, в котором острые акценты гармонируют со свежестью и древесной основой. Идеален для городских джентльменов.

2. Creed Aventus: для тех, кто хочет быть незабвенным

Роскошный и харизматичный, Aventus стал культовым. Он пахнет успехом, и именно так его воспринимают окружающие.

  • Верх: бергамот, чёрная смородина, ананас
  • Сердце: жасмин, пачули
  • База: дубовый мох, мускус, берёза

Этот аромат любят за его стойкость и глубокую фруктово-древесную ауру. Он не просто идёт следом — он оставляет шлейф истории.

3. Rabanne 1 Million: элегантность с искрой

Классика с характером. С 2008 года 1 Million остаётся выбором тех, кто любит насыщенные, тёплые, уверенные ароматы с нотами специй и кожи.

  • Начало: мята, мандарин, грейпфрут
  • Сердце: корица, роза
  • Финал: амбра, кожа, пачули

Сильная фиксация и сексуальный след делают его идеальным для вечеров, когда хочется быть в центре внимания.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Недвижимость
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Кошка не говорит, она показывает: сигнал, который вы могли не замечать
Гарантия, которая не сработала: как ремонт превращается в юридическую рулетку
Внимание, родители: вот где ваша семья отдохнёт дешевле всего летом 2025 – список проверен
Грызуны на даче: как избавиться от мышей, не испортив урожай
Запах, который говорит до тебя: три аромата, меняющие правила игры
Шесть ритуалов, которые делают вас неуязвимыми: странные привычки долгожителей
Создатель Настоящего детектива раскрыл планы по новому сезону с Макконахи и Харрельсоном
Взрыв эмоций: Успенская не сдержалась, услышав вопрос о Пугачёвой — что её так задело?
Красной кнопки не существует: что если ИИ перестанет подчиняться вовсе
Сотрудники офисов Нью-Йорка ищут недорогие и вкусные обеды: корейские блюда по разумным ценам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.