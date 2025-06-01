Запах, который говорит до тебя: три аромата, меняющие правила игры

Выбирая аромат, мужчина делает не просто выбор в пользу запаха. Это как подпись: стильная, узнаваемая, уверенная. Особенно после 40 лет, когда вкус становится зрелым, а уверенность — частью образа.
Современная мужская парфюмерия — это нечто большее, чем просто флакон на полке. Это инструмент, способный подчеркнуть статус, элегантность и характер. Неудивительно, что сегодня спрос на мужские ароматы не только догнал, но и обогнал женский сектор — об этом говорит исследование Circana.
Вот три аромата, которые идеально подходят тем, кто хочет звучать уверенно и утончённо.
С момента выхода в 2015 году этот аромат стал настоящей иконой. Сочетание свежего калабрийского бергамота, перца и древесного амброксана создаёт эффект уверенного, но сдержанного присутствия.
Результат — аромат, в котором острые акценты гармонируют со свежестью и древесной основой. Идеален для городских джентльменов.
Роскошный и харизматичный, Aventus стал культовым. Он пахнет успехом, и именно так его воспринимают окружающие.
Этот аромат любят за его стойкость и глубокую фруктово-древесную ауру. Он не просто идёт следом — он оставляет шлейф истории.
Классика с характером. С 2008 года 1 Million остаётся выбором тех, кто любит насыщенные, тёплые, уверенные ароматы с нотами специй и кожи.
Сильная фиксация и сексуальный след делают его идеальным для вечеров, когда хочется быть в центре внимания.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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