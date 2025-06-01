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Красота под подозрением: тушь, тон и скандал на паспортном контроле

1:53
Моя семья » Красота и стиль

В международном аэропорту Шанхая произошёл инцидент, который всколыхнул соцсети. Женщине не разрешили пройти посадку, пока она не удалила макияж — система распознавания лиц попросту не узнала её. Всё произошло прямо у рамки контроля, на глазах у других пассажиров.

Аэропорт в Гамбурге
Фото: commons.wikimedia.org by Medvedev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт в Гамбурге

На кадрах, ставших вирусными, видно, как девушка вытирает лицо влажной салфеткой под строгий голос сотрудника аэропорта.

"Очистите всё, пока не будете похожи на свою фотографию в паспорте. Зачем вы так накрасились? Хотите, чтобы у вас были проблемы?" — резко заявил он.

Макияж стал поводом для спора

Инцидент мгновенно стал темой для обсуждения. Одни восприняли его с иронией, другие — с негодованием. Пользователи возмущались не только агрессивным поведением сотрудника, но и техническими ограничениями системы.

"Если макияж мешает технологиям, может, стоит улучшить технологии?" — написала одна из комментаторов.
"iPhone справляется с Face ID даже при смене внешности. Почему тут всё сломалось?" — добавил другой.

Проблема глубже, чем кажется

Ситуация вызвала обсуждение не только этики, но и эффективности биометрических систем. Многие отметили: если распознавание лиц зависит от старого фото, любой макияж, аксессуары или даже плохой свет могут стать преградой.

Несмотря на казус, для Китая биометрия — часть реальности. Но подобные случаи ставят под сомнение её надёжность и поднимают вопросы о правах и комфорте пассажиров. И пусть кто-то скажет, что "сама виновата" — гораздо важнее, как технологии будут взаимодействовать с реальной жизнью, где внешность может меняться каждый день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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