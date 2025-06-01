Штаны, которые не прощают ошибок: модный провал или главный хит лета

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летние образы 2025 года буквально перешли на сторону спорта, элегантности и лёгкой андрогинности. Мужская мода снова оказалась в центре внимания — только теперь через призму женственности. Брюки, напоминающие классические мужские костюмы, получили женскую трактовку: слим-силуэты, мягкие ткани и безупречная посадка.

Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar Брюки

И если раньше спортивные брюки были исключительно про комфорт, то теперь они — часть образа для встреч, прогулок и даже вечеринок.

1. Спортивный шик — но с характером

В 2025 году спортивные штаны перестали быть атрибутом фитнес-зала. Они вписались в моду с размахом: свободный крой, высокая посадка, благородные ткани. Особенно популярны тёмные оттенки и однотонные луки. Сочетай их с базовыми футболками, структурированными пиджаками и объёмными очками — получится расслабленный, но продуманный образ.

2. Прямые брюки с намёком на дерзость

Классика не сдает позиций. Широкие прямые брюки остаются фаворитом дизайнеров и этим летом. Главное — правильно подать: слегка небрежный крой, мягкие ткани, легкая свобода в бедрах. Особенно удачно они смотрятся на фигурах с выразительными формами. Идеально сочетаются с укороченными топами или заправленными в пояс рубашками.

Что выбрать

Если не можешь определиться, с чего начать, обрати внимание на:

Чистые силуэты без лишнего декора

Высокую посадку (она всегда стройнит)

Игра на контрасте: мужской крой + женственная подача

Мода 2025 года — это про гибкость и свободу, когда спортивные брюки не уступают вечернему платью, а классика может быть дерзкой.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.



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