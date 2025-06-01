Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откройте свой уникальный аромат: как найти запах, который расскажет вашу историю
Пятицветная кошка — миф или чудо природы? Вот что говорит наука и генетика
Читать точно стоит: Собчак рассказала о публикации потерянного романа Лимонова
Избыток белка — шаг к преждевременному старению: что стоит знать
Разочарование на старте: вот как начинающим бегунам не сдаться и адаптироваться к нагрузкам
Этот хрустящий картофель готовим трижды в неделю: рецепт, покоривший сердца гурманов
Не пил ни капли — а прибор показал, что пьяный: неожиданные продукты-провокаторы
Пляж, где правят свиньи: как поросята захватили тропический остров
Ремонт за 3 000 рублей: девушка из Самары превратила хрущёвку в мечту

Штаны, которые не прощают ошибок: модный провал или главный хит лета

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Летние образы 2025 года буквально перешли на сторону спорта, элегантности и лёгкой андрогинности. Мужская мода снова оказалась в центре внимания — только теперь через призму женственности. Брюки, напоминающие классические мужские костюмы, получили женскую трактовку: слим-силуэты, мягкие ткани и безупречная посадка.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

И если раньше спортивные брюки были исключительно про комфорт, то теперь они — часть образа для встреч, прогулок и даже вечеринок.

1. Спортивный шик — но с характером

В 2025 году спортивные штаны перестали быть атрибутом фитнес-зала. Они вписались в моду с размахом: свободный крой, высокая посадка, благородные ткани. Особенно популярны тёмные оттенки и однотонные луки. Сочетай их с базовыми футболками, структурированными пиджаками и объёмными очками — получится расслабленный, но продуманный образ.

2. Прямые брюки с намёком на дерзость

Классика не сдает позиций. Широкие прямые брюки остаются фаворитом дизайнеров и этим летом. Главное — правильно подать: слегка небрежный крой, мягкие ткани, легкая свобода в бедрах. Особенно удачно они смотрятся на фигурах с выразительными формами. Идеально сочетаются с укороченными топами или заправленными в пояс рубашками.

Что выбрать

Если не можешь определиться, с чего начать, обрати внимание на:

  • Чистые силуэты без лишнего декора
  • Высокую посадку (она всегда стройнит)
  • Игра на контрасте: мужской крой + женственная подача

Мода 2025 года — это про гибкость и свободу, когда спортивные брюки не уступают вечернему платью, а классика может быть дерзкой.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Авто
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Пятицветная кошка — миф или чудо природы? Вот что говорит наука и генетика
Читать точно стоит: Собчак рассказала о публикации потерянного романа Лимонова
Избыток белка — шаг к преждевременному старению: что стоит знать
Штаны, которые не прощают ошибок: модный провал или главный хит лета
Разочарование на старте: вот как начинающим бегунам не сдаться и адаптироваться к нагрузкам
Этот хрустящий картофель готовим трижды в неделю: рецепт, покоривший сердца гурманов
Не пил ни капли — а прибор показал, что пьяный: неожиданные продукты-провокаторы
Пляж, где правят свиньи: как поросята захватили тропический остров
Ремонт за 3 000 рублей: девушка из Самары превратила хрущёвку в мечту
Как молодёжи найти работу в условиях жёсткой конкуренции — советы Бонни Хаммер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.