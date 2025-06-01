Красная помада и ватная палочка: макияж, который выглядит как заклинание

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь выразительный макияж, но устала от стандартных стрелок? Попробуй новую технику, которая сейчас покоряет соцсети — "крылатые глаза" в точках.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Этот способ настолько прост и универсален, что справится даже новичок. К тому же он позволяет экспериментировать с цветами и текстурами — здесь нет строгих правил.

Что понадобится:

кремовые тени с плотным пигментом,

помада подходящего оттенка,

ватная палочка.

Как сделать "крылатые" глаза в стиле дот-арта:

Набери немного теней на ватную палочку.

Поставь несколько аккуратных точек по нижнему веку — начиная от середины, продвигаясь к внешнему уголку глаза.

Поставь несколько аккуратных точек по нижнему веку — начиная от середины, продвигаясь к внешнему уголку глаза. Повтори то же самое на верхнем веке.

Точки должны слегка вытягиваться к виску — это создаёт ту самую "крылатую" форму.

Точки должны слегка вытягиваться к виску — это создаёт ту самую "крылатую" форму. Добавь цвета.

Если хочешь больше выразительности, нанеси помаду между точками — так пигмент станет ярче. Лучше всего подойдут тёплые, насыщенные оттенки: винный, терракотовый, бордо.

Если хочешь больше выразительности, нанеси помаду между точками — так пигмент станет ярче. Лучше всего подойдут тёплые, насыщенные оттенки: винный, терракотовый, бордо. Растушуй.

Чистой ватной палочкой аккуратно размажь точки, соединяя их между собой. Линия получится мягкой и дымчатой — как будто нарисована кистью.

Создательница @lenkalul в одном из видео рассказала, как использовала кремовые тени-стик в оттенке Espresso от VIEVE и тёмно-красную помаду Rouge Pur Couture от YSL в оттенке RM. В итоге получился роскошный ягодный взгляд.

"Я не использовала ни праймер, ни консилер — только кремовые тени и помаду. Пигмент получился супернасыщенный", — ответила она на комментарий подписчицы.

Такой макияж легко адаптировать под дневной образ или сделать его частью вечернего — стоит лишь усилить цвет и вытянуть линию дальше.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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