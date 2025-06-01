Красная помада и ватная палочка: макияж, который выглядит как заклинание

Хочешь выразительный макияж, но устала от стандартных стрелок? Попробуй новую технику, которая сейчас покоряет соцсети — "крылатые глаза" в точках.
Этот способ настолько прост и универсален, что справится даже новичок. К тому же он позволяет экспериментировать с цветами и текстурами — здесь нет строгих правил.
Что понадобится:
Как сделать "крылатые" глаза в стиле дот-арта:
Создательница @lenkalul в одном из видео рассказала, как использовала кремовые тени-стик в оттенке Espresso от VIEVE и тёмно-красную помаду Rouge Pur Couture от YSL в оттенке RM. В итоге получился роскошный ягодный взгляд.
"Я не использовала ни праймер, ни консилер — только кремовые тени и помаду. Пигмент получился супернасыщенный", — ответила она на комментарий подписчицы.
Такой макияж легко адаптировать под дневной образ или сделать его частью вечернего — стоит лишь усилить цвет и вытянуть линию дальше.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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