Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF

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Летом уход за кожей требует небольших, но значимых изменений. Важно обратить внимание на солнцезащитные кремы, легкие текстуры и формулы с охлаждающим эффектом. Однако не стоит забывать о самой нежной и чувствительной области лица — коже вокруг глаз.

Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загорелая девушка

Эта зона в четыре раза тоньше, чем кожа на остальной части лица, что делает ее уязвимой к фотостарению, появлению темных кругов, пигментации и мимических морщин. Поэтому крем для кожи вокруг глаз с SPF — это must-have в летнем уходе. Он защищает от ультрафиолетовых лучей, предотвращает преждевременное старение, отечность и провисание.

Многие средства содержат витамины C и E, которые борются со свободными радикалами. Кроме того, формулы для этой области разработаны так, чтобы не вызывать раздражение и слезотечение.

Вот несколько эффективных солнцезащитных кремов для кожи вокруг глаз, отобранные бьюти-редакторами jenny.gr:

Colorescience Total Eye 3-в-1 SPF 35. Этот многофункциональный крем не только защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, но и увлажняет, уменьшает темные круги и борется с морщинами. Легкая текстура быстро впитывается и подходит для всех типов кожи. Medik8 Advanced Day Eye Protect SPF 30. Этот крем содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и предотвращают преждевременное старение. Он также уменьшает отечность и темные круги, придавая коже здоровое сияние. SkinCeuticals Mineral Eye UV Defense SPF 30. Минеральная формула этого крема обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей и загрязнений окружающей среды. Она также успокаивает кожу и уменьшает признаки усталости. Vichy Liftactiv Pigment B3 Eye Cream SPF 50+. Этот крем не только защищает кожу от солнца, но и борется с пигментацией и темными кругами. Он содержит витамин B3, который помогает осветлить кожу и улучшить ее текстуру. Intermed Luxurious Eye Cream SPF 30. Этот роскошный крем увлажняет кожу, уменьшает морщины и темные круги, придавая ей свежий и сияющий вид. Легкая текстура быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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