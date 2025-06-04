Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF

Летом уход за кожей требует небольших, но значимых изменений. Важно обратить внимание на солнцезащитные кремы, легкие текстуры и формулы с охлаждающим эффектом. Однако не стоит забывать о самой нежной и чувствительной области лица — коже вокруг глаз.
Эта зона в четыре раза тоньше, чем кожа на остальной части лица, что делает ее уязвимой к фотостарению, появлению темных кругов, пигментации и мимических морщин. Поэтому крем для кожи вокруг глаз с SPF — это must-have в летнем уходе. Он защищает от ультрафиолетовых лучей, предотвращает преждевременное старение, отечность и провисание.
Многие средства содержат витамины C и E, которые борются со свободными радикалами. Кроме того, формулы для этой области разработаны так, чтобы не вызывать раздражение и слезотечение.
Вот несколько эффективных солнцезащитных кремов для кожи вокруг глаз, отобранные бьюти-редакторами jenny.gr:
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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