Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боня отреагировала на угрозу наказания по делу о пропаганде наркотиков
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн

Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Летом уход за кожей требует небольших, но значимых изменений. Важно обратить внимание на солнцезащитные кремы, легкие текстуры и формулы с охлаждающим эффектом. Однако не стоит забывать о самой нежной и чувствительной области лица — коже вокруг глаз.

Загорелая девушка
Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загорелая девушка

Эта зона в четыре раза тоньше, чем кожа на остальной части лица, что делает ее уязвимой к фотостарению, появлению темных кругов, пигментации и мимических морщин. Поэтому крем для кожи вокруг глаз с SPF — это must-have в летнем уходе. Он защищает от ультрафиолетовых лучей, предотвращает преждевременное старение, отечность и провисание.

Многие средства содержат витамины C и E, которые борются со свободными радикалами. Кроме того, формулы для этой области разработаны так, чтобы не вызывать раздражение и слезотечение.

Вот несколько эффективных солнцезащитных кремов для кожи вокруг глаз, отобранные бьюти-редакторами jenny.gr:

  1. Colorescience Total Eye 3-в-1 SPF 35. Этот многофункциональный крем не только защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, но и увлажняет, уменьшает темные круги и борется с морщинами. Легкая текстура быстро впитывается и подходит для всех типов кожи.
  2. Medik8 Advanced Day Eye Protect SPF 30. Этот крем содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и предотвращают преждевременное старение. Он также уменьшает отечность и темные круги, придавая коже здоровое сияние.
  3. SkinCeuticals Mineral Eye UV Defense SPF 30. Минеральная формула этого крема обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей и загрязнений окружающей среды. Она также успокаивает кожу и уменьшает признаки усталости.
  4. Vichy Liftactiv Pigment B3 Eye Cream SPF 50+. Этот крем не только защищает кожу от солнца, но и борется с пигментацией и темными кругами. Он содержит витамин B3, который помогает осветлить кожу и улучшить ее текстуру.
  5. Intermed Luxurious Eye Cream SPF 30. Этот роскошный крем увлажняет кожу, уменьшает морщины и темные круги, придавая ей свежий и сияющий вид. Легкая текстура быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах Аудио 
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух
Мир. Новости мира
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
Последние материалы
Боня отреагировала на угрозу наказания по делу о пропаганде наркотиков
5 июня: план Маршалла, война во Вьетнаме и русская Сафо
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.