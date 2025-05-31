Крем из пеленок, помада под глаза и другие бьюти-глупости, которые сработали

Красота не живёт по инструкции — и в этом её сила. Именно когда мы нарушаем правила, рождаются лучшие бьюти-находки. Не веришь? Проверь сама.
Начнём с самого необычного — переворачиваем порядок. Сначала лёгкая пудра или фиксирующий спрей: она впитает жир и подготовит кожу. Потом уже — тональный крем. Такой макияж дольше держится, выглядит матово и ровно. А главное — не "плывёт" к обеду.
Да, ты всё правильно прочитала. Оранжевая губная помада отлично справляется с синими кругами под глазами. Всё благодаря принципу цветокоррекции. Нанеси немного, растушуй, закрой консилером — и посмотри, как исчезает усталость.
"После вечернего очищения наношу крем от опрелостей толстым слоем и ложусь спать. Утром кожа — как после отпуска", — делятся девушки в TikTok.
Всё дело в оксиде цинка: он восстанавливает, успокаивает и даёт коже перезагрузку.
Щипцы для завивки ресниц работают эффективнее, если их немного подогреть феном. Только не переусердствуй — температура должна быть комфортной. Эффект: выразительный изгиб и "распахнутый" взгляд на целый день.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?