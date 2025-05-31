Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм
Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами
Когда и как поливать баклажаны, чтобы плоды были сочными и вкусными
Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы
Легенда возвращается: скакалка снова в моде! Раскрыт простой секрет идеальной фигуры
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку

Крем из пеленок, помада под глаза и другие бьюти-глупости, которые сработали

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Красота не живёт по инструкции — и в этом её сила. Именно когда мы нарушаем правила, рождаются лучшие бьюти-находки. Не веришь? Проверь сама.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

1. Пудра перед тоном

Начнём с самого необычного — переворачиваем порядок. Сначала лёгкая пудра или фиксирующий спрей: она впитает жир и подготовит кожу. Потом уже — тональный крем. Такой макияж дольше держится, выглядит матово и ровно. А главное — не "плывёт" к обеду.

2. Помада под глаза

Да, ты всё правильно прочитала. Оранжевая губная помада отлично справляется с синими кругами под глазами. Всё благодаря принципу цветокоррекции. Нанеси немного, растушуй, закрой консилером — и посмотри, как исчезает усталость.

3. Детский крем — в дело

"После вечернего очищения наношу крем от опрелостей толстым слоем и ложусь спать. Утром кожа — как после отпуска", — делятся девушки в TikTok.

Всё дело в оксиде цинка: он восстанавливает, успокаивает и даёт коже перезагрузку.

4. Тепло для ресниц

Щипцы для завивки ресниц работают эффективнее, если их немного подогреть феном. Только не переусердствуй — температура должна быть комфортной. Эффект: выразительный изгиб и "распахнутый" взгляд на целый день.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема
Новости спорта
Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм
Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами
Когда и как поливать баклажаны, чтобы плоды были сочными и вкусными
Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы
Легенда возвращается: скакалка снова в моде! Раскрыт простой секрет идеальной фигуры
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Крем из пеленок, помада под глаза и другие бьюти-глупости, которые сработали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.