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Именно столько солнцезащитного крема нужно на лицо: секрет максимальной защиты от солнца, который важно знать

1:10
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Наносить солнцезащитный крем важно, но не менее важно обновлять его в течение дня.

Девушка
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Дерматологи единодушны: солнцезащитный крем - ключевой элемент ежедневного ухода за кожей в любое время года, независимо от погоды. Он защищает кожу от преждевременного старения, пигментации и рака.

Но сколько же крема нужно использовать, чтобы получить максимальную защиту? На этот вопрос есть научный ответ, пишет jenny.gr.

Рекомендации дерматологов

Для полноценной защиты лица и шеи дерматологи советуют использовать примерно 1/4 чайной ложки солнцезащитного крема. Если вам сложно отмерить такое количество, есть простой способ: распределите крем по двум полным полоскам на пальцах (обычно это указательный и средний пальцы) и нанесите на лицо и шею.

Почему важно соблюдать дозировку?

Недостаточное количество крема значительно снижает его защитные свойства. Например, если нанести только половину рекомендуемой дозы, уровень защиты может оказаться ниже заявленного SPF продукта.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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