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Маникюр на 21 день: уход, который не требует салона, но даёт эффект как после него

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр — это не просто цвет на ногтях, а целый ритуал заботы о себе. Хочешь, чтобы он радовал глаз не пару дней, а целых три недели? Секрет кроется не только в салонных материалах, но и в том, как ты ухаживаешь за руками дома. Вот главные правила, которые помогут сохранить свежий маникюр надолго.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian
Девушка делает маникюр

Масло — твой must have

Если использовать только одно средство после маникюра, пусть это будет масло для кутикулы. Оно:

  • Увлажняет кожу и предотвращает появление заусенцев.
  • Сохраняет ногтевую пластину эластичной.
  • Помогает покрытию держаться крепче и дольше.

Совет: поставь масло везде — в косметичку, в машину, у кровати. Так ты точно не забудешь им пользоваться. Отлично работают натуральные масла: жожоба, миндальное, виноградной косточки, аргановое, авокадо.

Крем для рук — дважды в день, без отговорок

Сухая кожа тянет кутикулу, из-за чего гель-лак отслаивается. Наноси крем каждый раз после воды и подбирай его по сезону:

  • Летом — лёгкий увлажняющий.
  • Зимой — с маслами и восками, чтобы защитить кожу от мороза.

Всегда надевай перчатки

Посуда, уборка, бытовая химия — враги маникюра. Даже самый стойкий гель не выдержит хлорку и горячую воду. Перчатки — не каприз, а необходимость.

Забудь про ногти — это инструмент

Открыла крышку банки ногтем? Отклеила что-то? Поздравляем — ты на шаг ближе к сколу. Избавься от привычки использовать ногти не по назначению. И особенно — не грызи кутикулу и не отковыривай покрытие: это путь к микротравмам и трещинам.

Совет: отслеживай свои жесты. Держи под рукой крем или антистресс-игрушку, чтобы занять руки, когда тянет что-то поковырять.

Домашний SPA — эффект, как из салона

Парафинотерапия — не только приятная, но и полезная процедура. Особенно если кожа сухая, а кутикула жёсткая.

Как сделать дома

  • Вымой и проскрабируй руки.
  • Нанеси холодный парафин, надень перчатки, сверху — варежки.
  • Через 15-20 минут удали остатки салфеткой или вотрите в кожу.

Ищи парафин с маслами ши, жожоба, авокадо, витаминами А, Е, F и экстрактами трав. Он увлажнит, восстановит и продлит жизнь твоему маникюру.

Итог: красота — в деталях

Стойкий маникюр — не волшебство, а результат простых, но регулярных действий. Масло, крем, перчатки и немного внимания к себе творят настоящие чудеса. Заботься о руках так же бережно, как о лице, — и они всегда будут выглядеть ухоженно, независимо от даты последнего визита в салон.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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