Маникюр на 21 день: уход, который не требует салона, но даёт эффект как после него

Маникюр — это не просто цвет на ногтях, а целый ритуал заботы о себе. Хочешь, чтобы он радовал глаз не пару дней, а целых три недели? Секрет кроется не только в салонных материалах, но и в том, как ты ухаживаешь за руками дома. Вот главные правила, которые помогут сохранить свежий маникюр надолго.
Если использовать только одно средство после маникюра, пусть это будет масло для кутикулы. Оно:
Совет: поставь масло везде — в косметичку, в машину, у кровати. Так ты точно не забудешь им пользоваться. Отлично работают натуральные масла: жожоба, миндальное, виноградной косточки, аргановое, авокадо.
Сухая кожа тянет кутикулу, из-за чего гель-лак отслаивается. Наноси крем каждый раз после воды и подбирай его по сезону:
Посуда, уборка, бытовая химия — враги маникюра. Даже самый стойкий гель не выдержит хлорку и горячую воду. Перчатки — не каприз, а необходимость.
Открыла крышку банки ногтем? Отклеила что-то? Поздравляем — ты на шаг ближе к сколу. Избавься от привычки использовать ногти не по назначению. И особенно — не грызи кутикулу и не отковыривай покрытие: это путь к микротравмам и трещинам.
Совет: отслеживай свои жесты. Держи под рукой крем или антистресс-игрушку, чтобы занять руки, когда тянет что-то поковырять.
Парафинотерапия — не только приятная, но и полезная процедура. Особенно если кожа сухая, а кутикула жёсткая.
Ищи парафин с маслами ши, жожоба, авокадо, витаминами А, Е, F и экстрактами трав. Он увлажнит, восстановит и продлит жизнь твоему маникюру.
Стойкий маникюр — не волшебство, а результат простых, но регулярных действий. Масло, крем, перчатки и немного внимания к себе творят настоящие чудеса. Заботься о руках так же бережно, как о лице, — и они всегда будут выглядеть ухоженно, независимо от даты последнего визита в салон.
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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