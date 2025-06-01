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Скучный офисный костюм остался в 2005-м: как выглядеть стильно даже в жёстком дресс-коде

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Проводить в офисе по восемь часов пять дней в неделю — реальность для многих. И если дресс-код нельзя обойти, то обыграть его точно можно. Как сделать деловой гардероб выразительным, не нарушая рамок, — рассказываем на примерах.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женщина

Вещи, которые сидят идеально

Одежда для работы должна подчёркивать достоинства и не акцентировать внимание на том, что хочется скрыть.

  • Укороченные брюки открывают щиколотки — добавляют лёгкости.
  • Приталенные жакеты подчёркивают фигуру, а укороченные рукава визуально удлиняют руки.
  • Юбка до середины колена — универсальная база.

Цвет, которого не хватает

Даже если силуэт идеален, однотонная гамма может визуально "погасить" образ. Добавьте сложные оттенки — винный, графитовый, сапфировый. Это придаст индивидуальности и не выйдет за рамки делового дресс-кода.

Формы без шаблонов

Типовые костюмы с устаревшими пиджаками и невыразительными топами устарели. На смену им пришли прямые пальто, жилеты до середины бедра, брюки с интересными вырезами и линиями.

Детали, которые решают всё

Не бойтесь смелых сочетаний:

  • Сарафан на тонкий джемпер,
  • Топ под строгий жакет,
  • Кардиган поверх классической рубашки.
  • Ремень поверх пиджака или акцентные серьги тоже делают образ менее предсказуемым.

Игра текстур

Даже если весь образ выполнен в одном цвете, он может выглядеть дорого и выразительно — за счёт сочетания материалов. Мягкий трикотаж, гладкий хлопок, плотная шерсть — вместе они создают глубину.

Сумка как стильный штрих

Выбирайте лаконичные модели в насыщенных, но не кричащих оттенках. Серая, бордовая или тёмно-зелёная сумка гораздо интереснее, чем безликая чёрная. Она легко впишется в гардероб и не будет спорить с образом.

Принты, которые работают

Клетка и тонкая полоска — беспроигрышные решения. Они освежают лук, особенно если использовать их аккуратно — в рубашке, юбке или аксессуарах.

Вывод: стиль — в нюансах

Офисный гардероб не обязан быть скучным, если подойти к нему с вниманием к деталям. Правильный крой, интересная текстура, свежий цвет и пара неожиданных акцентов — и даже самый строгий дресс-код заиграет по-новому. Стиль в деловой одежде — это не про количество вещей, а про умение собрать их в образ, в котором комфортно и работать, и чувствовать себя уверенно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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