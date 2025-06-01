Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба века без штампа: Волочкова раскрыла причину, почему её дочь не пошла в загс
Бородин назвал слухи о возвращении Пугачёвой вбросом: россияне не хотят её видеть
Советы по чистке: как пластиковая стяжка и сода решат проблему засора канализации навсегда
В Италии нашли место, где хочется остаться: эту деревню признали лучшей в Европе — и не зря
Советский моторист: профи с золотыми руками
Континент всплывает изнутри: засуха превращает Африку в движущуюся платформу
Улыбка продавца не спасёт от подвоха: чек-лист перед покупкой с рук
Как оживить умирающий саженец? Простые решения для вашей рассады
Рост цен или стабильность? Как введение евро изменит цены в Болгарии

Один предмет — два климата: стильное решение для жарких дней и прохладных вечеров

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только майки и шорты. Особенно если ты живёшь не на тропическом острове, а в городе, где вечерние прогулки, кондиционеры в офисах и капризная погода требуют лёгкой, но стильной накидки. Летний кардиган — тот самый универсальный элемент гардероба, который добавит образу шарма и спасёт от прохлады.

Девушка в зелёном кардигане на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в зелёном кардигане на улице

Кардиган — must-have и летом

Когда днём +30, а вечером дует бодрый ветер, на помощь приходит трикотаж. Тонкий кардиган легко накинуть на платье, топ или футболку. Он не перегревает, не стесняет движений и не выглядит лишним даже в самый знойный день. Главное — правильно выбрать модель.

Какие кардиганы стоит оставить в прошлом

Устаревшие фасоны с асимметричными краями, растянутой тканью и неопределённой формой летом особенно неуместны. Они создают тяжёлый и неаккуратный образ. Ищем кардиганы с чёткой посадкой, лёгким кроем и без лишнего объёма — именно такие смотрятся опрятно и уместно.

Состав имеет значение

Летом особенно важно, чтобы ткань дышала. Идеальный вариант — смесовый трикотаж с добавлением вискозы или хлопка. Такие материалы мягкие, комфортные и сохраняют форму даже после частых стирок. Полностью натуральные варианты тоже хороши, но требуют деликатного ухода.

Укороченный — лёгкость и стиль

Летние кардиганы до талии идеально сочетаются с платьями-комбинациями, топами и юбками на высокой талии. Они не перегружают образ и позволяют создавать модные многослойные сочетания даже в жару. Отличный выбор для вечеринок, прогулок и офисов с кондиционерами.

Цвет имеет значение

Летом хочется цвета — и это прекрасно! Яркий кардиган легко освежит нейтральный наряд. Добавь в базовый образ насыщенный зелёный, коралловый или лимонный оттенок — и он заиграет по-новому. Пастель тоже в почёте: мятный, лавандовый, кремовый — идеальны для летнего гардероба.

Длинный и тонкий — для вечеров

Удлинённый кардиган из тонкой пряжи отлично подойдёт для прохладного вечера. Его удобно носить с макси-платьем, шортами или прямыми джинсами. Он добавит образу изящества и уюта, не создавая ощущения "лишнего слоя".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Никто не говорил об этом в автосалоне — и зря: зарядка, которая ломает электромобиль
Один предмет — два климата: стильное решение для жарких дней и прохладных вечеров
Поклонники в восторге: Джессика Альба начала новую главу жизни после 17 лет брака
Булочки отменяются: эти панкейки с корицей делают утро слаще и проще
Как Revolut сокращает влияние компаний из США: сотрудничество с Wer изменит цифровые платежи
Телескоп Уэбба заглянул в прошлое, и увидел её: она старше Млечного Пути — и в десять раз массивнее
Атмосфера вечного города: эти винные бары в Риме хранят секреты с IX века
Пока все готовились к вымиранию — природа пошла другим путём
Зимний сон на тёплом побережье: выступление Алсу в Сочи принесёт певице баснословную сумму
Советские завтраки: как начинался день с каши и бутерброда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.