Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Рогов оправдался за свои слова об одежде с маркетплейсов
Юный гений изменяет медицину: его приложение диагностирует сердечные болезни молниеносно
Немцы отказались от автопилота: почему умные машины вдруг стали опасными
Два простых способа, чтобы ваши орхидеи расцвели, как никогда
Как перестать быть совой и стать жаворонком: советы для современного человека
Эликсир молодости найден? Два препарата совершили прорыв в геронтологии
Когда все говорят о бананах и яблоках, этот фрукт тихо рвёт все рекорды по пользе
Мог уехать, но остался: исключённый из иноагентов Соболев объяснил отказ от эмиграции
В квартире всё красиво, но что-то мешает — вот 4 вещи, которые убивают весь интерьер

Секрет вашего сияния: 5 лучших солнцезащитных средств, которые добавят роскошного блеска вашей коже

2:46
Моя семья » Красота и стиль

От сверкающего пляжа Лазурного берега до террасы космополитичного пляжного бара наша кожа заслуживает не только надежной защиты от солнца, но и роскошного сияния, привлекающего взгляды. Представляем вам новые солнцезащитные средства с мерцающими частицами, которые объединяют передовые защитные фильтры с переливающимися микрочастицами, придающими коже желанный оттенок солнечного сияния.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Эти средства содержат золотистые или перламутровые микрочастицы в форме мелких жемчужин или металлических пигментов, которые придают коже мерцающий, загорелый оттенок. Они доступны в различных формах: спреи, сухие масла, кремы и гели, подходящие для любого типа кожи и образа жизни.

ТОП-5 солнцезащитных средств, которые дарят коже соблазнительное сияние

  1. Nuxe Sun Oil Gold SPF 30. Этот солнцезащитный спрей с переливающимися микрочастицами обеспечивает надежную защиту SPF 30 и придает коже золотистый блеск. Легкая текстура быстро впитывается, не оставляя жирного блеска, и подходит для всех типов кожи.
  2. Солнцезащитный крем Frezyderm Sun Screen Velvet Stars SPF 50+. Крем с переливающимися микрочастицами в форме звезд обеспечивает высокую защиту SPF 50+ и придает коже легкое мерцание. Его бархатистая текстура увлажняет и смягчает кожу, а также защищает ее от вредного воздействия солнечных лучей.
  3. La Roche-Posay Anthelios Mineral Sunscreen SPF 50. Солнцезащитный крем с минеральными фильтрами и переливающимися микрочастицами защищает кожу от UVA и UVB лучей и придает ей естественный блеск. Легкая и нежирная текстура подходит для чувствительной кожи.
  4. L'Oreal Paris Sublime Sun Dry Touch Tinted Sunscreen SPF 30. Тинтованный солнцезащитный крем с мерцающими частицами обеспечивает защиту SPF 30 и придает коже легкий золотистый оттенок. Легкая формула быстро впитывается и оставляет кожу матовой и сияющей.
  5. Clinique Superdefense Mineral Face SPF 50 Sunscreen. Минеральное солнцезащитное средство с переливающимися микрочастицами защищает от широкого спектра UVA и UVB лучей и придает коже естественный блеск. Легкая, невесомая текстура подходит для всех типов кожи и не вызывает раздражения.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать
Наука и техника
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Самая маленькая Toyota: гибридный малыш со спортивным духом
Самый вкусный овощной салат, который не оставит никого равнодушным
Топ-5 самых вкусных мясных блюд советских столовых
Мойка у окна — красивая ошибка? Что мешает воплотить мечту без последствий
Роналдо говорит, что времена изменились, и предупреждает об Анчелотти в сборной
Алёна Жигалова высказалась о ссоре с Даной Борисовой на шоу Сокровища императора
Депутаты вполне довольны тюремным режимом, отношением к ним администрации и столом… — писала газета Русь 3 июня 1907 года
Эта функция стиральной машины избавит вас от пятен без использования агрессивных средств
Довёл до реанимации: как модный напиток едва не стоил человеку здоровья
Зараза шагает по Украине: люди не могут вылечиться месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.