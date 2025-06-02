Ошибка, которую совершают все: как правильно наносить солнцезащитный крем, чтобы действительно защитить кожу

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнцезащитный крем — ключевой элемент ежедневного ухода за кожей, важный не только летом, но и в любое время года. Тем не менее, даже самые внимательные к своей внешности женщины часто совершают одну и ту же ошибку: неправильно наносят солнцезащитный крем, смешивая его с макияжем. Они либо используют слишком мало средства, либо наносят его поверх тонального крема, который «запирает» защиту.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загорелая девушка

Почему это важно?

Эффективность солнцезащитного крема определяется двумя факторами: количеством и правильным нанесением. Многие наносят средство размером с горошину или меньше, опасаясь, что оно утяжелит кожу или испортит макияж. Однако такое количество крема недостаточно для полноценной защиты, указанной на упаковке (например, SPF 30 или 50). В результате кожа остается уязвимой к ультрафиолетовым лучам, несмотря на иллюзию защиты.

Как правильно использовать солнцезащитный крем?

Используйте достаточное количество средства: наносите не менее 1/3 чайной ложки крема на лицо. Дайте ему время впитаться перед нанесением тонального крема или основы. Выбирайте крем, подходящий для вашего типа кожи и макияжа. Легкая, нежирная текстура лучше всего сочетается с макияжем. Современные солнцезащитные кремы часто имеют матовый финиш и могут использоваться как база под макияж. Регулярно обновляйте защиту. Солнцезащитный крем теряет свои свойства через 2–3 часа. Чтобы избежать порчи макияжа, используйте спреи или пудры с SPF, которые можно наносить поверх тонального средства.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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