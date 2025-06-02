Идеальная кожа без пигментных пятен: этот секретный ингредиент поможет от них избавиться

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Дерматологи считают транексамовую кислоту одним из лучших средств для борьбы с пигментными пятнами.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

Пигментные пятна, тёмные круги и поствоспалительная пигментация, вызванная ожогами, прыщами или акне, — это проблемы кожи, которые трудно поддаются лечению. Транексамовая кислота, новый мощный ингредиент, изучается учёными и дерматологами. Она показала свою эффективность в борьбе с пигментными пятнами и другими кожными проблемами, сообщает jenny.gr.

Транексамовая кислота работает путём подавления высвобождения воспалительных медиаторов, которые запускают процесс меланогенеза. Исследования показывают, что она не только уменьшает мелазму, но и делает это эффективнее, чем гидрохинон, который был запрещён в косметических продуктах в Европе с 2001 года, и с меньшими побочными эффектами. Кроме того, транексамовая кислота помогает уменьшить рубцы от угревой болезни и тёмные круги под глазами.

Для достижения наилучших результатов концентрация транексамовой кислоты должна быть от 2 до 5%. Её можно использовать как на всём лице, так и локально. Однако важно помнить, что для предотвращения появления новых пятен и уменьшения существующих необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем и регулярно наносить его в течение дня.

Уточнения

Транексамовая кислота (англ. Tranexamic acid) — лекарственное средство, которое применяют для лечения или предотвращения чрезмерной потери крови от травмы, хирургического вмешательства, гемофилии, тяжелых менструальных кровотечений при наследственном ангионевротическом отеке.



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