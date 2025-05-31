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Пляжный загар — да, пляжный живот — нет: формула выживания в отпуске

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Отпуск — время отдыха и радости. Но почему-то именно в чемодан после "всё включено" чаще всего попадают не только магнитики, но и пара лишних килограммов. Как избежать этого, не отказывая себе в удовольствии?

Девушка
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Еда повсюду — что делать

На отдыхе еда будто начинает нас преследовать: завтрак, обед, ужин, бесконечные перекусы, соблазнительные десерты, местная кухня… Отказаться сложно, ведь блюда — часть путешествия. Но желудку не объяснишь, что пиршество — это культурный обмен. Он просто привыкает есть чаще и больше.

Работающие лайфхаки для стройного отпуска:

  • Завтрак — королевский. Плотно поешь утром и в обед, чтобы вечером не набрасываться на еду.
  • Сладкое — только до обеда. Попробовать эклеры и пахлаву можно, но лучше сделать это в первой половине дня.
  • Алкоголь и газировка — с подвохом. Эти напитки калорийнее, чем кажутся. Вместо них пей чистую воду — и фигура, и кожа скажут спасибо.
  • Осторожно с мясом. Блюда в отелях часто содержат скрытые жиры. Лучше выбирать простые, прозрачные по составу продукты.
  • Завтраки вместо шведского стола. Если выбираешь отель, остановись на варианте с завтраками — остальное спланируешь сама.

Будь активной — это ключ

Отдых — не повод лежать весь день. Плавай, танцуй, гуляй, играй в волейбол. Тело скажет спасибо, а ты привезёшь домой не только ровный загар, но и лёгкость.

Хитрости против переедания:

  • Иногда мы путаем голод с жаждой. Попробуй сначала выпить воды.
  • Ешь регулярно, 4-5 раз в день, маленькими порциями.
  • Не отвлекайся: во время еды отложи телефон и выключи сериал — так ты точно не съешь лишнего.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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