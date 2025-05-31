Пляжный загар — да, пляжный живот — нет: формула выживания в отпуске

Отпуск — время отдыха и радости. Но почему-то именно в чемодан после "всё включено" чаще всего попадают не только магнитики, но и пара лишних килограммов. Как избежать этого, не отказывая себе в удовольствии?
На отдыхе еда будто начинает нас преследовать: завтрак, обед, ужин, бесконечные перекусы, соблазнительные десерты, местная кухня… Отказаться сложно, ведь блюда — часть путешествия. Но желудку не объяснишь, что пиршество — это культурный обмен. Он просто привыкает есть чаще и больше.
Работающие лайфхаки для стройного отпуска:
Будь активной — это ключ
Отдых — не повод лежать весь день. Плавай, танцуй, гуляй, играй в волейбол. Тело скажет спасибо, а ты привезёшь домой не только ровный загар, но и лёгкость.
Хитрости против переедания:
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
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