Нанеси — и улетай: ароматы, которые делают лицо счастливым

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1:56
Моя семья » Красота и стиль

Каждому времени года — свой аромат. Весной — свежая зелень и цветы, зимой — пряности и тепло. А лето? Оно пахнет морем, солнцем, фруктами и свободой. И если на улице ещё не совсем июль, правильный парфюм поможет "включить" лето прямо сейчас.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Мы собрали 5 нот, которые в духах звучат как настоящая бронзовая кожа, солёные волосы и коктейль у моря.

  • Морская соль
    Ноты морской соли — это не просто запах воды. Это микс йода, водорослей, солнца, нагревшего песок, и лёгкого ветра с побережья. Такие ароматы бывают хрустящими, свежими или, наоборот, манящими, глубокими. В одних — ощущение спокойного бриза, в других — страсть бушующего моря.
  • Инжир
    Сладкий, сливочный, с лёгкой дымкой — инжир в парфюмерии звучит как августовский вечер, когда солнце уже почти ушло, но тепло ещё держится. Особенно красиво он раскрывается в дуэте с древесными нотами — например, сандалом или оливковым деревом.
  • Розовый перец
    Не совсем перец, но определённо с характером. Его терпкий и слегка древесный аромат добавляет пикантности фруктово-цветочным композициям. Отлично сочетается с мускусом, мускатом и амброй — всё, чтобы звучать "остро, но интеллигентно".
  • Лимон
    Нота, без которой не обходится ни одно парфюмерное лето. Он бодрит, заряжает энергией и придаёт аромату кристальную чистоту. Идеально сочетается с полевыми цветами и другими цитрусовыми.
  • Лотос
    Нежный и акватический, он придаёт парфюму лёгкую восточную загадочность. Особенно красиво раскрывается с ягодами, яблоком и корицей — звучит свежо, но с глубоким послевкусием.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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