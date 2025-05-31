Фишки с подиума: 3 незаметных слоя вместо тонального крема — только так модели скрывают усталость

После пяти слоёв макияжа и ночи без сна кожа моделей часто напоминает не подиум, а зону боевых действий: покраснения, сухость, усталость. Но у визажистов есть всего 10-15 минут, чтобы вернуть лицу сияние и свежесть. И они это делают — быстро, эффективно, без волшебства, но с правильным подходом.
Секретами делится стилист Дана Лекус - визажист звёзд и ведущих модных шоу.
Начинаем с мягкого тоника (без спирта!), патчей с кофеином или ниацинамидом и сыворотки с гиалуронкой. Это базовая "аптечка", чтобы снять воспаление и сухость. Кожа моментально "расправляется", уходит краснота и стянутость.
Дальше — лёгкий увлажняющий праймер и тон, который не скатывается и не выглядит как маска. В ход идут кремовые текстуры с лёгким свечением — они возвращают коже свежесть без перегруза.
На выступы лица — немного кремового хайлайтера на масляной основе. Он не подчёркивает поры и даёт эффект "холёного лица". Финальный штрих — сияющий фиксатор. Лицо будто "просыпается"!
Тогда порядок действий чуть другой:
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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