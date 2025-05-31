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Фишки с подиума: 3 незаметных слоя вместо тонального крема — только так модели скрывают усталость

1:53
Моя семья » Красота и стиль

После пяти слоёв макияжа и ночи без сна кожа моделей часто напоминает не подиум, а зону боевых действий: покраснения, сухость, усталость. Но у визажистов есть всего 10-15 минут, чтобы вернуть лицу сияние и свежесть. И они это делают — быстро, эффективно, без волшебства, но с правильным подходом.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Секретами делится стилист Дана Лекус - визажист звёзд и ведущих модных шоу.

Шаг 1. Успокаиваем и увлажняем

Начинаем с мягкого тоника (без спирта!), патчей с кофеином или ниацинамидом и сыворотки с гиалуронкой. Это базовая "аптечка", чтобы снять воспаление и сухость. Кожа моментально "расправляется", уходит краснота и стянутость.

Шаг 2. Живая база

Дальше — лёгкий увлажняющий праймер и тон, который не скатывается и не выглядит как маска. В ход идут кремовые текстуры с лёгким свечением — они возвращают коже свежесть без перегруза.

Шаг 3. Свечение без жирного блеска

На выступы лица — немного кремового хайлайтера на масляной основе. Он не подчёркивает поры и даёт эффект "холёного лица". Финальный штрих — сияющий фиксатор. Лицо будто "просыпается"!

Если есть высыпания

Тогда порядок действий чуть другой:

  • Только одноразовые инструменты и идеальная гигиена
  • Тоники с цинком или салициловой кислотой — точечно
  • Гидролаты лаванды и ромашки — по всей зоне
  • На очищенную кожу — гель с центеллой или алоэ. Они успокаивают, не жирнят, не забивают поры. А тон — лёгкий флюид, минимум корректора, максимум невидимости. Пудра — только на нужные участки, чтобы не было "пирога".

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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