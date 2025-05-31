Ногти как соломинки? Один тюбик может превратить их в титан

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые ногти — это не только про гель-лак и салон. На самом деле маникюр начинает "жить" и "умирать" не на моменте нанесения, а уже после — дома, в быту. Если относиться к нему бережно, он спокойно продержится три недели и больше.

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

И вот главный лайфхак, который подтверждают и мастера, и опыт:

Масло — твой личный "охранник" маникюра

Если бы мастера могли выбрать только одно средство, которое действительно продлевает жизнь покрытию — это было бы масло для кутикулы. И вот почему:

Увлажняет и питает. Кутикула — это щит. Когда она сухая, покрытие отслаивается быстрее. Масло помогает удерживать влагу, а значит, продлевает срок службы маникюра.

Защищает от трещин и заусенцев. Сухая кожа — прямой путь к микроповреждениям и воспалениям. А смягчённая и увлажнённая кутикула выглядит ухоженно.

Повышает гибкость ногтя. Мягкий, эластичный ноготь не ломается, не трескается, а покрытие держится дольше. Сухая пластина — как пересохшая ветка: сломается от любого движения.

Как не забывать

Простой совет: пусть масло будет везде. Около кровати, в сумке, на работе, даже в машине. Тогда ты точно не забудешь им пользоваться — и не заметишь, как это войдёт в привычку.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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