Ногти как соломинки? Один тюбик может превратить их в титан

Красивые ногти — это не только про гель-лак и салон. На самом деле маникюр начинает "жить" и "умирать" не на моменте нанесения, а уже после — дома, в быту. Если относиться к нему бережно, он спокойно продержится три недели и больше.
И вот главный лайфхак, который подтверждают и мастера, и опыт:
Если бы мастера могли выбрать только одно средство, которое действительно продлевает жизнь покрытию — это было бы масло для кутикулы. И вот почему:
Простой совет: пусть масло будет везде. Около кровати, в сумке, на работе, даже в машине. Тогда ты точно не забудешь им пользоваться — и не заметишь, как это войдёт в привычку.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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