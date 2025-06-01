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Загар не прилипает, морщины не лезут: что есть, чтобы солнце стало другом

2:17
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет плотность, влагу и способность противостоять ультрафиолету. Крем с SPF — обязательный минимум, но настоящую броню для кожи вы можете построить… на кухне.

Девушка
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Некоторые продукты работают как "внутренний солнцезащитный крем": укрепляют защитные барьеры, нейтрализуют вред УФ-лучей и замедляют фотостарение.

Помидоры и томатные соусы

Ликопин, мощный каротиноид, особенно хорошо усваивается из термически обработанных томатов (паста, соусы, сок). Он накапливается в коже и защищает клетки от свободных радикалов, вызываемых солнцем. Добавьте немного оливкового масла — и эффект усилится.

Тёмный шоколад (от 70% какао)

Флаванолы улучшают микроциркуляцию и увлажнённость кожи, повышая её устойчивость к солнечным ожогам. Один квадратик в день — вкусная профилактика.

Жирная рыба

Лосось, сельдь, сардины богаты омега-3, которые снижают воспаление после солнечного воздействия, поддерживают барьерную функцию кожи и сохраняют влагу. Регулярное потребление делает кожу менее уязвимой на солнце.

Зелёный чай

Катехины, особенно EGCG, обладают антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Они защищают ДНК клеток от УФ-повреждений и замедляют старение. Заваривайте по 2-3 чашки в день.

Яркие фрукты и овощи

Морковь, перец, манго, батат — источник бета-каротина. Он действует как антиоксидант и придаёт коже лёгкое золотистое сияние. Но это не загар, а защита.

Орехи и семечки

Миндаль, подсолнечник и их аналоги богаты витамином Е. Он защищает кожу от окислительного стресса, особенно в тандеме с витамином С. Горсть в день — и клеточные мембраны скажут спасибо.

Солнцезащитный крем остаётся обязательным, но питание — ваш союзник в борьбе за молодость кожи. Сочетание внешней и внутренней защиты — залог сияния и здоровья даже в самый солнечный день.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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