Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят

Мечта отрастить густые, длинные волосы подталкивает многих к покупке активаторов роста. Но не всё так просто: некоторые средства не просто неэффективны, а могут навредить. Особенно если использовать их бездумно.
Многие "шампуни для роста волос” — это маркетинг. Активные вещества просто не успевают подействовать за короткое время контакта с кожей головы. К тому же они работают только на корни, не заботясь о длине — а именно она нуждается в особом уходе и защите.
Лучше действуют маски с разогревающим эффектом — они усиливают приток крови к коже головы и стимулируют рост. Но с ними легко переборщить. Наносить такие средства нужно строго по инструкции и обязательно предварительно протестировать на чувствительность — например, за ухом. Покраснение и зуд — сигнал отказаться от применения.
Если кожа головы тонкая и склонна к раздражениям, любые агрессивные составы могут обернуться шелушением и даже выпадением волос. Маски в этом случае наносят только на корни, избегая длины.
Среди "бабушкиных” рецептов лидирует горчичная маска. Она активизирует кровоток и "будит” фолликулы. Но и здесь важна осторожность. Кончики обязательно защищают маслом, а саму маску держат не больше часа — и то если нет сильного жжения. Смесь смывают тёплой водой с мягким шампунем, после чего используют кондиционер.
Не стоит увлекаться: масок раз в неделю вполне достаточно. Также важно не передерживать состав и не использовать средство чаще, чем указано на упаковке — иначе волосы начнут ломаться или выпадать.
Даже лучшие маски не дадут результата без поддержки изнутри. Правильное питание, витамины группы B, железо и отсутствие стресса — основа роста волос. Без этого наружные средства не сработают.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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