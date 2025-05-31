Мазали лицо — пострадали почки: как баночка красоты стала угрозой

Один из популярных кремов для лица оказался в центре скандала. Bepanthol добровольно отзывает часть своей продукции — и причина не просто в изменении формулы, а в угрозе здоровью.
Речь идёт о гомосалате — компоненте, который долгое время использовался как защита от ультрафиолета. Он блокирует UV-B-лучи, помогает избежать ожогов, старения кожи и даже онкологии. Но новое исследование поставило всё под сомнение: при чрезмерном использовании это вещество может нанести вред почкам.
С января 2023 года вступил в силу обновлённый регламент ЕС (2022/2195), ужесточающий нормы содержания гомосалата в косметике. Теперь в кремах для лица его должно быть не более 7,34%, за исключением аэрозольных спреев. Причина — потенциальная токсичность при длительном воздействии и возможное вмешательство в работу гормональной системы.
Bepanthol начал добровольный отзыв затронутой продукции. С 30 июня 2025 года кремы с превышением нормы исчезнут с прилавков Европы, включая Италию. Аптекам рекомендовано проверить партии и вернуть продукты, подпадающие под отзыв.
"Гомосалат используется давно, но новые данные вызывают тревогу. Его абсорбция кожей может негативно повлиять на работу почек", — уточняют эксперты по безопасности.
Если вы уже пользовались такими средствами — не спешите волноваться. Речь идёт о мерах предосторожности. Лучше прекратить использование кремов с гомосалатом и проконсультироваться с врачом при малейших сомнениях.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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