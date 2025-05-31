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Пиджак с кроссовками и подвеска на щиколотке: у моды сдали нервы

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Спортивная одежда больше не ассоциируется только с тренажёрным залом. Сегодня это полноценный язык самовыражения — комфортный, смелый и абсолютно уместный в повседневной городской жизни. Главное — знать, как грамотно собрать образ.

Девушка позирует
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка позирует

Баланс между модой и функциональностью

Выбирая вещи для летнего sporty look, обращайте внимание на ткани. Органический хлопок, бамбук, тенсел и современные технологичные материалы с антибактериальными и влагоотводящими свойствами — ваши лучшие друзья.

Стилист Маша Ведерникова предлагает интересную формулу:

"Майка из хлопка и велосипедки из переработанного нейлона — уже готовый образ для прогулки или йоги в парке".

Цвет — ваш стильный союзник

Лето 2025 диктует яркие правила. Забудьте про чёрный: пастель, мята, неон, солнечный жёлтый и лавандовый — в тренде. Вязаное платье крючком поверх спортивного комплекта или шаль — идеальные детали для летнего аутфита.

Миксуйте: яркие шорты — с белым топом и кепкой, тотал-лук — с нейтральными аксессуарами. Игра цвета создаёт характер образа.

Городские детали решают

Чтобы выглядеть не как после фитнеса, а как героиня street style-хроники, добавляйте элементы городской моды:

  • oversize-пиджак или кожаная куртка,
  • поясная сумка,
  • винтажные очки,
  • подвеска на щиколотке вместо носков.

Обувь задаёт тон

Белые кроссовки — вечная база. Но этим летом можно больше. Цветные кеды, сандалии на платформе, сланцы с анатомической подошвой — всё это органично вписывается в актуальный спортивный стиль.

"Не бойтесь смешивать стили, — говорит стилист. — Кроссовки с золотыми деталями, лоферы с трикотажными шортами или даже шпильки вечером — всё это про индивидуальность".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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