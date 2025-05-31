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Два напитка, которые делают с телом то, что спорт не может

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Иногда для перемен не нужен сложный марафон — достаточно чашки настоя перед сном или с утра натощак. Эти простые, но мощные рецепты помогут мягко разогнать обмен веществ и добавить лёгкости организму.

напиток
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
напиток

Вечерний ритуал: согрей тело — успокой разум

Смешайте в чашке немного тёртого имбиря, щепотку корицы и веточку мяты. Залейте всё кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Когда напиток станет приятно тёплым, добавьте ложечку мёда и немного лимонного сока.

Пейте этот чай перед сном — он не только согреет, но и запустит процессы детоксикации, пока вы спите.

Утренний удар по лени: томатный энергетик без кофеина

Энергия в чистом виде — это не кофе. Вот напиток, который бодрит лучше и делает фигуру стройнее:

Ингредиенты:

  • 2 помидора
  • 4 зубчика чеснока
  • 6 ч. л. лимонного сока
  • 5 ст. л. воды

Смешайте всё в блендере до однородности. Пейте сразу после пробуждения, на пустой желудок. Этот томатно-лимонный коктейль запускает метаболизм и помогает организму работать как часы.

Важные правила на 2 дня

Чтобы напитки работали максимально эффективно:

  • Исключите сладкое, мучное, газировку и полуфабрикаты.
  • Сделайте акцент на свежих овощах.
  • Если едите углеводы — пусть это будет цельнозерновой хлеб.

Внимание: любые изменения в питании, особенно в сочетании с физической нагрузкой, стоит согласовать со специалистом. Путь к здоровью у каждого свой.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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