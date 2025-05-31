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Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Вы наверняка встречали его в разделе деликатесов или в составе салатных заправок. Но тыквенное масло — это не просто вкусная добавка к еде. Это настоящий эликсир для кожи, которому давно дали имя «зелёное золото».

Касторовое масло
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Касторовое масло

Этот густой тёмно-зелёный продукт получают методом холодного отжима из сырых тыквенных семечек. И хотя на кухне ему давно нашли применение, всё чаще его используют в уходе за кожей — особенно сухой, чувствительной и склонной к воспалениям.

Богатство состава

Внутри каждой капли — мощный коктейль витаминов (A, B, C, D, E, K), минералов (цинк, магний, калий, селен), жирных кислот (Омега-3, 6, 9) и антиоксидантов. Именно они делают масло универсальным средством для питания, регенерации и защиты кожи.

  • Витамин Е активно борется с морщинами и ранним старением.
  • Витамин С блокирует свободные радикалы.
  • Омега-жирные кислоты ускоряют обновление клеток и придают коже упругость.
  • Цинк отвечает за восстановление и выработку коллагена.
  • Калий регулирует водный баланс, а магний стимулирует заживление.

Как масло действует на кожу

Тыквенное масло быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Оно не закупоривает поры, помогает сбалансировать выработку кожного сала, успокаивает раздражения и снимает воспаления.

Если использовать его регулярно, можно заметно сократить проявления акне, смягчить сухие участки и даже разгладить мелкие морщинки. Отличный вариант для тех, кто хочет добавить в уход за кожей что-то натуральное, но эффективное, сообщает Медпульс.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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