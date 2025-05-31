Секрет сияния в бутылочке: это масло знает, как обмануть возраст

Каждое лето — это вызов для кожи. Солнце, жара и ультрафиолет делают её уязвимой, особенно к фотостарению — процессу, который запускает пигментацию, морщины и тусклость. Поэтому выбор правильного ухода сейчас важен как никогда. И среди всех летних средств особого внимания заслуживает масло из семян моркови.
Этот корнеплод давно используется в солнцезащитной косметике, но теперь он стал самостоятельной звездой уходовой рутины. Масло получают как из корня, так и из семян дикой моркови. В первом случае — это густое, насыщенное бета-каротином средство, во втором — лёгкое масло с антимикробным эффектом.
Оно не заменяет крем с SPF, но работает как поддержка: снижает чувствительность кожи к солнцу, насыщает витаминами и усиливает естественное сияние.
Что даёт коже морковное масло:
"Морковное масло не только омолаживает, но и усиливает естественный загар", — объясняет одна из авторов исследования. Оно делает кожу сияющей изнутри, особенно если использовать его регулярно летом.
Добавьте несколько капель в увлажняющий крем или нанесите самостоятельно после душа. Используйте вечером — кожа впитает максимум пользы, пока вы отдыхаете. И не забывайте: никакое масло не заменит полноценный SPF, но хорошее морковное масло — это то, что сделает кожу здоровой, гладкой и защищённой.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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