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Секрет сияния в бутылочке: это масло знает, как обмануть возраст

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето — это вызов для кожи. Солнце, жара и ультрафиолет делают её уязвимой, особенно к фотостарению — процессу, который запускает пигментацию, морщины и тусклость. Поэтому выбор правильного ухода сейчас важен как никогда. И среди всех летних средств особого внимания заслуживает масло из семян моркови.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Почему именно морковь

Этот корнеплод давно используется в солнцезащитной косметике, но теперь он стал самостоятельной звездой уходовой рутины. Масло получают как из корня, так и из семян дикой моркови. В первом случае — это густое, насыщенное бета-каротином средство, во втором — лёгкое масло с антимикробным эффектом.

Оно не заменяет крем с SPF, но работает как поддержка: снижает чувствительность кожи к солнцу, насыщает витаминами и усиливает естественное сияние.

Что даёт коже морковное масло:

  • Успокаивает воспаления и снимает раздражения
  • Ускоряет заживление ран и микроповреждений
  • Улучшает цвет лица и делает его более ровным
  • Помогает бороться с акне и экземой
  • Сокращает пигментные пятна
  • Поддерживает эластичность и тонус
  • Работает как природный антиоксидант

"Морковное масло не только омолаживает, но и усиливает естественный загар", — объясняет одна из авторов исследования. Оно делает кожу сияющей изнутри, особенно если использовать его регулярно летом.

Идеальный уход на каждый день

Добавьте несколько капель в увлажняющий крем или нанесите самостоятельно после душа. Используйте вечером — кожа впитает максимум пользы, пока вы отдыхаете. И не забывайте: никакое масло не заменит полноценный SPF, но хорошее морковное масло — это то, что сделает кожу здоровой, гладкой и защищённой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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