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Цвет, который пахнет свободой и летом: мята наносит удар в сердце трендов

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 — и мятный цвет уверенно возвращает себе статус фаворита в мире маникюра. Он словно глоток свежего воздуха, идеально подходящий для жарких дней. Этот мягкий пастельный оттенок универсален: он легко комбинируется с любым тоном кожи и отлично вписывается в разные стили — от утончённой классики до фантазийных nail-дизайнов.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Молочный мятный: тренд с глубиной

Популярность "milky" эффектов вдохновила мастеров на создание мятного маникюра с хромированным отливом и объёмными деталями — от пузырей до золотых вкраплений. Он выглядит дорого и при этом остаётся лёгким и воздушным.

Новый взгляд на классику

Французский маникюр с мятным акцентом — свежая альтернатива привычной белой полоске. В паре с нюдовой основой он смотрится утончённо, но при этом нестандартно.

Цветочные акценты

Нежные цветы на мятной базе — отличный способ добавить романтики в образ. Особенно популярны минималистичные рисунки или наклейки в стиле акварели.

Омбре и мятные переходы

Плавные градиенты в пастельной гамме — от мятного к лавандовому или персиковому — создают мягкий, мечтательный образ, как будто лето задержалось на кончиках пальцев.

Как сохранить свежесть маникюра:

  • Наносите базу и топ — это увеличит стойкость и защитит цвет.
  • Увлажняйте кутикулу — здоровая кожа вокруг ногтя делает весь маникюр аккуратнее.
  • Используйте перчатки при уборке — агрессивная химия может испортить покрытие.

Мятный маникюр — это выбор тех, кто хочет быть в тренде, не теряя индивидуальности. Он освежает, удивляет и остаётся модным вне времени.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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