Цвет, который пахнет свободой и летом: мята наносит удар в сердце трендов

Лето 2025 — и мятный цвет уверенно возвращает себе статус фаворита в мире маникюра. Он словно глоток свежего воздуха, идеально подходящий для жарких дней. Этот мягкий пастельный оттенок универсален: он легко комбинируется с любым тоном кожи и отлично вписывается в разные стили — от утончённой классики до фантазийных nail-дизайнов.
Популярность "milky" эффектов вдохновила мастеров на создание мятного маникюра с хромированным отливом и объёмными деталями — от пузырей до золотых вкраплений. Он выглядит дорого и при этом остаётся лёгким и воздушным.
Французский маникюр с мятным акцентом — свежая альтернатива привычной белой полоске. В паре с нюдовой основой он смотрится утончённо, но при этом нестандартно.
Нежные цветы на мятной базе — отличный способ добавить романтики в образ. Особенно популярны минималистичные рисунки или наклейки в стиле акварели.
Плавные градиенты в пастельной гамме — от мятного к лавандовому или персиковому — создают мягкий, мечтательный образ, как будто лето задержалось на кончиках пальцев.
Мятный маникюр — это выбор тех, кто хочет быть в тренде, не теряя индивидуальности. Он освежает, удивляет и остаётся модным вне времени.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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