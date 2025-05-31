Глянец с подвохом: чем на самом деле платим за идеальные ногти

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Светодиодная лампа, которая сушит лак за считанные минуты и дарит безупречный маникюр, может скрывать не столь глянцевые последствия.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Мария Лаура Дантола, преподаватель и исследователь INIFTA (CONICET-UNLP), впервые задумалась об этом, глядя на ногти своих студенток. Маникюр казался идеальным. Девушки объяснили:

"Это полуперманентное покрытие, делаем сами дома — дешево и красиво".

Так началось четырёхлетнее исследование, результаты которого недавно опубликовали в Chemical Research in Toxicology. Учёные из CONICET провели серию экспериментов и выяснили: излучение, исходящее от ламп, изменяет работу ферментов, включая тот, что отвечает за выработку меланина.

Что изменилось с течением времени

Ранние модели таких устройств работали на УФА-излучении. Сегодня — на LED-лампах, дающих "видимый УФА-свет", такой же, как солнечный. Казалось бы, безопаснее. Но, как выяснилось, даже эти "мягкие" лампы провоцируют химические изменения в кожных молекулах. Одна из авторов работы, Мариана Серрано, объясняет:

"Изменения в структуре кожи фиксируются даже при коротком воздействии. А устройства свободно продаются, без рецепта и без предупреждений".

Опасность не в технологии, а в привычке

Проблема не в самой лампе, а в бесконтрольном использовании.

"Раз в неделю, на полной мощности — это уже повод для беспокойства", — подчёркивает Дантола.

Риски, накопительный эффект и отсутствие регулирования делают использование таких ламп потенциально опасным.

С коллегами — учёными Марианой Виньони и Карлосом Ардилой Падильей — команда INIFTA продолжает изучать фотохимию и то, как бытовые технологии меняют нас на клеточном уровне.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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