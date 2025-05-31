Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отношения бывших: как Брэд Питт защитил Дженнифер Энистон от фанатов
Деньги и слава не спасут: Леди Гага рассказала о борьбе с психическим заболеванием
Делосперма: почему это «ледяное растение» покоряет сердца садоводов
Пищевые запасы в опасности: как навсегда прогнать моль из дома
10-минутная тренировка разбудит ваши мышцы: секреты уверенных новичков в спортзале
Простые советы по выращиванию кабачков: как спасти урожай от грибковых инфекций
Забудьте о калорийной запеканке: этот рецепт удивит и вкусом, и простотой
Госдума определилась с будущим кешбэка: как это повлияет на туристов
Из одного семечка — нескончаемая зелень: секрет рукколы, которая растёт без остановки

Глянец с подвохом: чем на самом деле платим за идеальные ногти

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Светодиодная лампа, которая сушит лак за считанные минуты и дарит безупречный маникюр, может скрывать не столь глянцевые последствия.

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лампа для маникюра

Мария Лаура Дантола, преподаватель и исследователь INIFTA (CONICET-UNLP), впервые задумалась об этом, глядя на ногти своих студенток. Маникюр казался идеальным. Девушки объяснили:

"Это полуперманентное покрытие, делаем сами дома — дешево и красиво".

Так началось четырёхлетнее исследование, результаты которого недавно опубликовали в Chemical Research in Toxicology. Учёные из CONICET провели серию экспериментов и выяснили: излучение, исходящее от ламп, изменяет работу ферментов, включая тот, что отвечает за выработку меланина.

Что изменилось с течением времени

Ранние модели таких устройств работали на УФА-излучении. Сегодня — на LED-лампах, дающих "видимый УФА-свет", такой же, как солнечный. Казалось бы, безопаснее. Но, как выяснилось, даже эти "мягкие" лампы провоцируют химические изменения в кожных молекулах. Одна из авторов работы, Мариана Серрано, объясняет:

"Изменения в структуре кожи фиксируются даже при коротком воздействии. А устройства свободно продаются, без рецепта и без предупреждений".

Опасность не в технологии, а в привычке

Проблема не в самой лампе, а в бесконтрольном использовании.

"Раз в неделю, на полной мощности — это уже повод для беспокойства", — подчёркивает Дантола.

Риски, накопительный эффект и отсутствие регулирования делают использование таких ламп потенциально опасным.

С коллегами — учёными Марианой Виньони и Карлосом Ардилой Падильей — команда INIFTA продолжает изучать фотохимию и то, как бытовые технологии меняют нас на клеточном уровне.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Бесполезный минерал оказался сокровищем для солнечных батарей
Наука и техника
Бесполезный минерал оказался сокровищем для солнечных батарей Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Простые советы по выращиванию кабачков: как спасти урожай от грибковых инфекций
Забудьте о калорийной запеканке: этот рецепт удивит и вкусом, и простотой
Госдума определилась с будущим кешбэка: как это повлияет на туристов
Из одного семечка — нескончаемая зелень: секрет рукколы, которая растёт без остановки
Лето — сезон гадюк: змеи уже в садах и на дачах, и вот кого они выбирают первыми
Китайская упаковка, японский значок: что скрывается за новыми Toyota в РФ
Глянец с подвохом: чем на самом деле платим за идеальные ногти
Мопс или перс: почему мы любим животных с детскими мордашками и что скрывается за этим выбором
Огромная польза куркумы: 7 причин, почему стоит вырастить эту пряность
Депутат Милонов рассказал, почему Пугачёва не иноагент: скрытые связи с элитами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.