Блеск исчез, ломкость пришла: три врага прячутся в твоей косметичке

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже не подозреваешь, насколько волосы влияют на восприятие себя и окружающих. Они — не просто биологическое продолжение кожи головы, а настоящий символ: идентичности, уверенности, перемен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Мужчины чаще переживают из-за выпадения, а женщины — решаются на стрижки, чтобы "перепрошить" жизнь с чистого листа. Но главное в волосах — не длина и не цвет. Это здоровье. А оно, в свою очередь, начинается с правильного ухода.

Ошибка, которую совершают почти все

Ты тоже расчесываешь волосы сразу после душа? Пора перестать.

"Мокрые волосы особенно уязвимы: кератиновые волокна теряют связь, и даже обычная расчёска может нанести микроповреждения", — говорит трихолог Альба Гомес.

Даже хуже — ложиться спать с влажной головой. "Это не просто вызывает ломкость, но и провоцирует грибковые инфекции", — предупреждает дерматолог Гадеа Брасерас. Поэтому правило простое: дай волосам время, и если всё же хочешь расчёсываться влажной — нанеси кондиционер и используй расчёску с редкими зубьями.

Не только фен виноват

Слишком горячий воздух разрушает кератин — это доказанный факт. Температура выше 190 °C — и структура волос начинает разрушаться. Поэтому Гомес советует использовать пар, сохраняющий влагу и смягчающий воздействие.

А ещё - соблюдать паузы между окрашиваниями и выбирать уход не по яркой рекламе, а по составу: с кератином, аминокислотами и маслами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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